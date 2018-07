»Fünf Rivalitäten. Fünf Turniere. Fünf Champions«, so fasst die LCS die heute gestarteten League of Legends Turniere namens Rift Rivals zusammen. Dabei handelt es sich um ein weltweites Turnier, dass auf fünf Einzelwettbewerbe aufgeteilt ist, an denen verschiedene internationale Ligen teilnehmen.

Besonders interessant dürfte für hiesige Zuschauer das Duell Europa gegen Nordamerika sein. Vom 5. bis 7. Juli kommt es zum Clash der Rivalen.

Zu gewinnen gibt es übrigens die neugestalteten Rift-Rivals-Trophäen. Diese sollen die Raufereien zwischen den einzelnen Kontinenten in Form eines Wirbelsturms wiederspiegeln. Die Logos der siegreichen Ligen zieren dann ein Jahr lang die Sockel der Trophäen.

Weitere Details zum Turnierverlauf, dem jeweiligen Modus und der teilnehmenden Teams:

Wann und Wo?

NA gegen EU

Los Angeles, CA

Studio der NA LCS

5.-7. Juli

21:30 Uhr MESZ

LCK gegen LPL gegen LMS

Dalian, China

Dalian Sports Center Stadium

5.-8. Juli

09:00 Uhr MESZ

SEA gegen LJL gegen OPL

Sydney, Australien

State Theatre, Sydney

2.-5. Juli

09:00 Uhr MESZ

LLN gegen CLS gegen CBLOL

São Paulo, Brasilien

CBLoL-Studio

4.-8. Juli

22:00 Uhr MESZ

LCL gegen TCL gegen VCS

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

GG Stadium

4.-7. Juli

12:00 Uhr MESZ

Welche Formate kommen zum Einsatz?

NA X EU

Gruppenphase: "Bester aus 1"-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt

Finale: Staffel-"Bester aus 5"

LCK X LPL X LMS

Gruppenphase: "Bester aus 1"-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt

Halbfinale: Staffel-"Bester aus 5" (blind)

Finale: Staffel-"Bester aus 5" (blind)

SEA X LJL X OPL

Gruppenphase: "Bester aus 1"-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt

Finale: Staffel-"Bester aus 5" (blind)

LLN X CLS X CBLOL

Gruppenphase: "Bester aus 1"-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt

Halbfinale: Staffel-"Bester aus 5"

Finale: Staffel-"Bester aus 5"

LCL X TCL X VCS

Gruppenphase: "Bester aus 1"-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt

Halbfinale: Spitzenreiter

Finale: Staffel-"Bester aus 5"

Wer spielt mit?

NA X EU

[NA] Team Liquid (TL)

[NA] 100 Thieves (100)

[NA] Echo Fox (FOX)

[EU] Fnatic (FNC)

[EU] G2 Esports (G2)

[EU] Splyce (SPY)

LCK X LPL X LMS

[LPL] Invictus Gaming (IG)

[LPL] Edward Gaming (EDG)

[LPL] Royal Never Give Up (RNG)

[LPL] Rogue Warriors (RW)

[LCK] KING-ZONE DragonX (KZ)

[LCK] Afreeca Freecs (AFS)

[LCK] kt Rolster (KT)

[LCK] SK Telecom T1 (SKT)

[LMS] Flash Wolves (FW)

[LMS] G-Rex (GRX)

[LMS] Machi Esports (M17)

[LMS] MAD Team (MAD)

SEA X LJL X OPL

[OPL] Dire Wolves (DW)

[OPL] The Chiefs (CHF)

[OPL] Legacy (LGC)

[LJL] PENTAGRAM (PGM)

[LJL] DetonatioN FocusMe (DFM)

[LJL] Unsold Stuff Gaming (USG)

[SEA] Ascension Gaming (ASC)

[SEA] Kuala Lumpur Hunters (KLH)

[SEA] Mineski (MSK)

LLN X CLS X CBLOL

[CBLOL] KaBuM! e-Sports (KBM)

[CBLOL] Vivo Keyd (KEYD)

[LLN] Rainbow7 (R7)

[LLN] Infinity eSports (INF)

[CLS] Kaos Latin Gamers (KLG)

[CLS] Rebirth eSports (RBT)

LCL X TCL X VCS

[VCS] EVOS Esports (EVS)

[VCS] GIGABYTE Marines (GAM)

[VCS] Vikings Gaming (VK)

[TCL] Bahçe?ehir SuperMassive (SUP)

[TCL] Royal Bandits (RB)

[TCL] Beykentuni YouthCREW (YC)

[LCL] Gambit eSports (GMB)

[LCL] ROX (ROX)

[LCL] Team Just (TJ)

Quelle: lolesports.com