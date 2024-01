Lords of the Fallen: Am Nachfolger des großen Souls-Rivalen wird angeblich schon gearbeitet

Bekommt Lords of the Fallen etwa schon einen Nachfolger?

Das Soulslike von Publisher CI Games Lords of the Fallen erschien am 13. November 2023 und dieser soll laut einem Leak bereits tief in den Arbeiten an einem Nachfolger stecken. Zwar sind die Informationen spärlich, doch es gibt einen definitiven Hinweis.

Ein potenzieller Name

Beim US-Patentamt findet sich bereits ein Eintrag von CI Games für den Namen »Death of the Fallen«, was ganz nach einem Nachfolger des Rollenspiels klingt.

Darüber hinaus gibt es noch einen Leak durch einen X-Account mit dem Namen Kurakasis. Der Nutzer gibt an, noch einige Details zur geplanten Fortsetzung zu wissen.

So soll Death of the Fallen wie auch der Vorgänger vom Studio Hexworks entwickelt werden und wieder auf die Unreal Engine 5 setzen. Der Release soll bereits für 2026 geplant sein.

Laut Kurakasis soll der Titel mehr »anspruchsvolle Spielmechaniken« besitzen, die eine »größere Zielgruppe« erreichen sollen. Spannend wird, an welches der drei Enden des Vorgängers Death of the Fallen anknüpfen wird.

Beachtet bitte, dass es außer der Sicherung des Namens keine offiziellen Aussagen seitens Publisher oder Entwickler gibt.

Wie spielt sich der Dark-Souls-Konkurrent?

Lords of the Fallen findet in einer Dark Fantasy sein Setting und verzichtet auf eine Open World. Dennoch gibt es in der Spielwelt viel zu entdecken und auch die für das Genre typischen extrem herauszufordernden Bosskämpfe fehlen natürlich nicht.

Die gelungene Optik schlug sich allerdings auch in den Systemanforderungen nieder. Was ihr sonst noch über das Soulslike wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Test-Video:

20:29 Lords of the Fallen - Test-Video zum Soulslike mit Unreal Engine 5

Kritik an Lords of the Fallen

Auf Steam steht das Rollenspiel aktuell bei durchwachsenen, leicht positiven Rezensionen. Vor allem zum Release wurde die Performance bemängelt.

Doch auch der unzureichende Koop-Modus steht in der Kritik. Die tolle Optik und die gelungenen Kämpfe scheinen die Probleme für viele Spieler aber wieder auszugleichen.

Lords of the Fallen hat mit dem Reboot ein gutes Soulslike auf den Markt gebracht. Entwickler Hexworks hätte mit einem Nachfolger die Chance, alte Fehler nicht zu wiederholen. Habt ihr Lords of the Fallen gespielt? Wo ordnet ihr es in dem Genre ein? Würdet ihr euch auf eine Fortsetzung freuen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.