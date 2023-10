Lords of the Fallen: Das neue Soulslike erhält auf Steam viel Kritik

Die aktuellen Steam-Rezensionen zu Lords of the Fallen zeigen sich nicht sonderlich begeistert.

Lords of the Fallen kann auf Steam nur etwas mehr als die Hälfte an Spielern überzeugen. Das Soulslike steht aktuell mit 54 Prozent positiver Reviews gerade mal auf Ausgeglichen. Wir fassen für euch zusammen, was in den knapp 8000 Rezensionen kritisiert wird.

Das bemängeln die Spieler

Eine einfache, kurze und prägnante Antwort gibt es hier nicht. Lords of the Fallen hat nicht den einen, großen Schwachpunkt, der zu der starken Kritik führt. Stattdessen sind es verschiedene kleine Mängel, weshalb die Spieler nicht überzeugt sind. Die Hauptpunkte sind jedoch folgende:

Multiplayer

Der Koop-Modus hält nicht das, was Spieler von Lords of the Fallen erwartet haben. So kann der hinzugespawnte Spieler kaum mit der Welt interagieren: Kisten oder gar Türen öffnen klappt nicht, die meisten NPCs sprechen auch nur mit dem Host. Im Kampf kann der Host zwar den Gast wiederbeleben, aber nicht andersherum. Der User I Hate Silver empfiehlt daher:

»Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das du mit deinem Freund spielen kannst, mach dir hier nicht die Mühe.«

Frame Drops

Einige Spieler beschweren sich über technische Probleme. Die Frame Rate kann wohl nicht konsequent gehalten werden, was bei einem Soulslike natürlich besonders ärgerlich ist: Ein kurzer Ruckler im falschen Moment und man beißt schon ins Gras. So ergeht es KilZone619:

»Ich habe nicht viel von diesem Spiel gespielt, da ich nicht über den ersten Boss hinauskommen kann, weil meine Frames so inkonsistent sind. Es gibt mir das Gefühl, dass der Hauptgegner dieses Spiels die Frame Rate ist.«

Frustrierende Spielmechaniken

Spieler stören sich an unterschiedlichen Mechaniken: Hier werden die neuen Bonfires (also Speicherpunkte) kritisiert, die viel zu hohe Reichweite an Fernkampf-Attacken der Gegner, frustrierende Bossgegner, Game-Over-Bildschirme, die viel zu lange brauchen, bis man wieder spielen kann und noch mehr. Envoy fasst es wie folgt zusammen:

»Stell dir vor, du hast dein durchschnittliches Soulslike, du fügst eine coole und einzigartige Mechanik hinzu und dann nimmst du noch die schlechtesten Aspekte jedes Soulsborn-Spiels, machst sie irgendwie noch schlechter und packst alles hinein. Das ist dann Lords of the Fallen.«

20:29 Lords of the Fallen - Test-Video zum Soulslike mit Unreal Engine 5

Bei knapp der Hälfte an negativen Reviews gibt’s aber natürlich auch Lob von der anderen Seite: Hier wird die Grafik und der Kampf positiv hervorgehoben, die Frame Drops betreffen offenbar auch nicht alle Spieler. Feelingud schreibt beispielsweise:

»Das Spiel ist absolut großartig und meines Erachtens kann man Lords of the Fallen auf eine Stufe mit den ganz großen Titeln des Genres stellen! Die aktuelle Bewertung ist aufgrund von anfänglichen Performanceproblemen mancher Spieler absolut verfälscht und entspricht definitiv nicht dem, was das Spiel verdient!«

Kritiker sind da auch ein ganzes Stück zufriedener mit der Mischung aus Reboot und Fortsetzung: Mit einem Metascore von 76 schlägt sich Lords of the Fallen nicht allzu schlecht, wir sind in unserem Test von den Stärken des Soulslikes überzeugt und vergeben eine Wertung von 85 Punkten.

Wie steht ihr zu Lords of the Fallen? Werdet ihr dem Spiel trotz der User-Kritik auf Steam eine Chance geben oder schrecken euch die Zahlen ab? Oder habt ihr das Soulslike vielleicht schon gespielt? Wenn ja, teilt ihr die Kritik am Multiplayer und den Spielmechaniken oder seht ihr das völlig anders? Und habt ihr technische Schwierigkeiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!