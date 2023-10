Lords of the Fallen: Wann kommt unser Test?

Das düstere Action-Rollenspiel Lords of the Fallen erscheint am Freitag, schon heute sollen die Tests online gehen. Doch bei GameStar müsst ihr euch bis zur Wertung noch etwas gedulden.

Zeit ist ein kostbares Gut. Auch bei Spieletests steht sie uns nicht in unbegrenztem Maße zur Verfügung - und manchmal läuft sie schlichtweg aus. So nun etwa bei Lords of the Fallen.

Das Test-Embargo des Action-Rollenspiels fällt am heutigen 12. Oktober 2023 um 15:00 Uhr - einen Tag vor dem Release von Lords of the Fallen erlaubt Publisher Focus Interactive die journalistische Berichterstattung zum fertigen Spiel. Doch wie ihr seht: Bei GameStar gibt es noch kein Review. Woran das liegt, erklären wir euch jetzt.

Lords of the Fallen im Test: Warum kommt er nicht schon jetzt?

Seit dem 4. Oktober 2023 besitzen wir mehrere Steam-Keys zu Lords of the Fallen, die mit der zur Reviews freigegeben Vollversion verknüpft sind. Acht Tage hatten wir Zeit, um einen Test zu schreiben, Screenshots anzufertigen, ein Video zu drehen und uns auf eine Wertung festzulegen.

Angesichts einer Mindestumfang von über 25 Stunden, einem deftigen Schwierigkeitsgrad und der Option, im New Game Plus einen weiteren Durchgang zu wagen, hat sich das als nicht ausreichend Zeit zum Durchspielen des Soulslikes herausgestellt.

Tester Christian Schwarz benötigt schlicht mehr Zeit, um dem Artikel den letzten Schliff zu verleihen und auch unsere Schwesterredaktion GamePro hat auf eine Testveröffentlichung zum Embargo-Fall um 15:00 Uhr verzichtet. Deshalb gibt es bei uns auch jetzt noch kein Testvideo, denn dafür hatten wir Videosequenzen und Eindrücke aus PC- und Konsolenversion eingeplant.

2:17 Der Launch-Trailer zu Lords of the Fallen rührt bis zum Test die Werbetrommel

Wann erscheinen Artikel, Wertung und Testvideo?

Der 2023-Nachfolger des ursprünglichen Lords of the Fallen bekommt natürlich auch zeitnah zum Release eine GameStar-Wertung. Unser Plan sieht daher vor, dass wir heute gegen Feierabend oder spätestens am morgigen Freitag den Test veröffentlichen. Dieser wird danach 24 Stunden für alle Leser frei einsehbar bleiben, bevor er Teil unseres GameStar-Plus-Angebots wird.

Parallel zum Test entsteht gerade unter Hochdruck unser Testvideo, für das Video-Redakteur Christian Fritz Schneider ganze 60 Stunden in Lords of the Fallen verbracht hat. Dieses dürfte heute Abend auf unserem YouTube-Kanal und GameStar.de erscheinen.

Was sind eure Prognosen für die GameStar-Wertung zu Lords of the Fallen? Habt ihr vielleicht Fragen an unsere Tester? Schreibt es uns in die Kommentare!