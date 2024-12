Luke Skywalker sollte ursprünglich ganz anders heißen - 47 Jahre später verrät Mark Hamill, was die Meinung von George Lucas änderte

Luke Skywalker (Mark Hamill) hieß nicht immer so. Bildquelle: Disney / Lucasfilms

Vielleicht wisst ihr es bereits, aber der berühmteste Luke der Galaxie hörte nicht immer auf den Nachnamen »Skywalker«. In den ursprünglichen Drehbüchern gehörte er noch zur martialisch klingenden Sippe der »Starkiller«.

Luke-Darsteller Mark Hamill plaudert in einem Podcast jetzt aus dem Nähkästchen und verrät, was es mit der Namensänderung aus seiner Sicht auf sich hatte.

Mark Hamill über Luke Starkiller

Im Podcast Politickin' spricht Hamill darüber, wie er von der Änderung des Namens erfuhr. So sei beispielsweise bereits eine Szene abgedreht worden, in der sich Luke noch als Starkiller vorstellte.

Als ich die Prinzessin rettete, sagte sie: »Bist du nicht ein bisschen klein für einen Sturmtruppler?« Ich nahm den Helm ab und antwortete: »Ich bin Luke Starkiller. Ich bin hier, um dich zu retten.«

Nachdem wir das gefilmt hatten, bekam ich den Drehplan und sah, dass die Szene nochmal drin war. Ich fragte: »Was soll das?« Sie sagten: »Oh, also, sie haben deinen Namen geändert.« Ich sagte: »Zu was?« Und sie sagten: »Zu Skywalker« Ich sagte: »Skywalker? Oh, mein Gott.«

Seine Erfahrungen als Luke Skywalker gab Hamill dem Darsteller von Cal Kestis für Star Wars Jedi: Survivor mit:

1:05 Mark Hamill trainiert Cal Kestis im Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor

Autoplay

Hamill selbst hatte sich bereits an den Namen Starkiller gewöhnt und war eigentlich ganz froh, dass er seinem Charakter etwas »Machohaftes« gab. Denn Luke sei nur ein schmächtiger Farmjunge gewesen.

Laut ihm haben die Verantwortlichen damals jedoch Frauen im Alter von 18 bis 35 befragt und festgestellt, dass ein Name, in dem das Wort »Killer« enthalten war, nicht besonders gut bei ihnen ankam. George Lucas fand ihn demnach zu aggressiv für einen Charakter wie Luke.

Auch über das Wort "Wars" aus dem Titel – also Kriege – wurde eine Zeit lang in den Fokusgruppen um Lucas diskutiert, doch am Ende entschied man sich, den Titel beizubehalten.

Aber der Name Starkiller ist nicht gänzlich aus dem Star-Wars-Universum geflogen. Heute wird er vor allem mit Galen Marek (Sam Witwer) assoziiert, einem Schüler von Darth Vader. Dieser wurde in der Videospielreihe The Force Unleashed zu Vaders rechter Hand und schließlich zu einem wichtigen Teil der Galaktischen Rebellion.

Seine Geschichte und Auftreten machen ihn zu einem würdigen Nachfolger für den Namen Starkiller. Zwar gelten diese Spiele als Teil von Star Wars Legends und zählen somit nicht zum offiziellen Kanon, aber der Name an sich existiert dort trotzdem.

Die sogenannte Starkiller-Basis war nämlich eine mobile Festung der Ersten Ordnung auf dem Planeten Ilum. Diese beherbergte eine mächtige Waffe, die in der Lage war, ganze Sternensysteme auszulöschen – da passt der Name »Starkiller« schon ganz gut.