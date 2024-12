Star Wars: Fast 50 Jahre nach dem Kinostart von Episode 4 taucht ein alter Entwurf des Millennium Falken wieder auf

Der Falke, wie wir ihn kennen und lieben - Mit Han Solos alterndem Frachter machen Luke, Leia und Co. in der klassischen Trilogie die Galaxis unsicher. Bild: Lucasfilm.

Mit der Kinderserie Skeleton Crew läuft aktuell die jüngste Serienumsetzung aus George Lucas' legendärem Sci-Fi-Universum. Seit 2012 ist zwar der Unterhaltungskonzern Disney im Star-Wars-Universum am Drücker, doch immer wieder schaffen es alte Elemente aus Lucas' ursprünglichen Entwürfen auch in den neuen Kanon. So auch in Skeleton Crew.

In der zweiten Folge der Serie hat nämlich eine frühe Version eines Raumschiffes einen Auftritt, das Star-Wars-Fans als die schnellste Schrottmühle der Galaxis kennen. Die Rede ist natürlich vom Millennium Falken.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Autoplay

In der zweiten Episode von Skeleton Crew verschlägt es die Kinder Wim, Fern, KB und Neel zum zwielichtigen Raumhafen Port Borgo. Der Ort ist alles andere als sicher, denn dort haben Piraten das Sagen. Eines der angedockten Raumschiffe, das in einer Szene kurz im Hintergrund zu sehen ist, ist nichts anderes als der erste, verworfene Entwurf des Millennium Falcons.

Die entsprechende Szene aus Skeleton Crew: Das Piraten-Raumschiff erinnert an eine Mischung aus Millenium Falke und Tantive IV. Bild: Disney / Lucasfilm.

Denn während der Konzeptphase von Star Wars Mitte der 70er Jahre hatte das heute legendäre Raumschiff noch eine ganz andere Form. Statt des runden, UFO-ähnlichen Aussehens mit Ausleger-Cockpit sahen die ersten Entwürfe des Falken ein langgestrecktes, röhrenähnliches Design vor. Sogar erste Modelle dieses Entwurfs wurden für die Dreharbeiten des ersten Krieg der Sterne produziert.

Der passende Name des Entwurfs: Piratenschiff . Mehr zur Entstehungsgeschichte der Schiffsmodelle in Star Wars könnt ihr auf dem Twitter/X-Account The Spaceshipper nachlesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch im November 1975 stieß George Lucas auf den Film Space 1999. Da das dort verwendete Raumschiff Eagle dem damaligen Falken-Entwurf sehr ähnlich sah, entschloss sich Lucas, das Design grundlegend zu überarbeiten. Der Falke sollte schließlich einzigartig sein.

Erhalten blieben lediglich das Cockpitmodul und die Radarschüssel. Der längliche Rumpf kam beim Modell der Tantive IV, Prinzessin Leias Blockadebrecher zum Einsatz. Dank Skeleton Crew findet das Piratenschiff nun 50 Jahre später doch noch seinen Weg in den offiziellen Star-Wars-Kanon.

Ihr wollt mehr Neuigkeiten aus einer weit, weit entfernten Galaxis? Dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Dort findet ihr unter anderem unsere spoilerfreie Serienkritik zu Skeleton Crew, in der ihr erfahrt, ob euch die Serie taugt oder nicht. Außerdem hält Skeleton Crew eine ganze Menge Easter Eggs bereit, die wir in mühevoller Detektivarbeit für euch aufgespürt haben.

Welches Falken-Design findet ihr am schönsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!