Dieses Star Wars spaltet euch: Das sagen über 2.000 GameStar-User zu Skeleton Crew

Die neue Star-Wars-Serie löst bei der GameStar-Community eher gemischte Gefühle aus.

Nach den ersten drei Folgen zu Skeleton Crew schauen wir uns an, wie euch die neue Star-Wars-Serie bisher so gefallen hat.

Während es in den internationalen Wertungen von Kritikern wie Publikum sehr positive Resonanz gibt, war unser Star-Wars-Experte Fabiano nach den ersten Folgen eher zwiegespalten. Mit diesem ersten Urteil befindet er sich aber in bester Gesellschaft, denn euch geht es ähnlich.

Der Senat der GameStar-Community kam zusammen und debattierte, doch ein eindeutiges Ergebnis konnte bei der Abstimmung nicht erzielt werden.

Die über 2.000 Abgeordneten, denen wir an dieser Stelle unseren Dank aussprechen, urteilten wie folgt:

Immerhin halten 33 Prozent (706 Stimmen) von euch Skeleton Crew für solide Unterhaltung. Für 21 Prozent (445 Stimmen) ist die Serie sogar ein echtes Star-Wars-Highlight.

Allerdings haben auch 24 Prozent (517 Stimmen) der Community überhaupt kein Interesse. Für 14 Prozent (300 Stimmen) von euch war es sogar eine Enttäuschung.

Die kleinste Gruppe mit 9 Prozent (184 Stimmen) hält Skeleton Crew für ganz okay, nichts, was man auf eine Blu-Ray-Hülle drucken würde.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Lusti555 schreibt in den Kommentaren zur Umfrage:

Wenn ich mir die letzten Star Wars Serien so anschaue, fand ich die ersten 2 Folgen ganz ok. Eher was für Kinder, aber zum Entspannen auch was für mich :D