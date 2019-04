Der Krieg der Funken beginnt, Nicol Bolas entsendet seine Zombie-Armee zum Showdown nach Ravnica - und wir stellen euch heute einen seiner interessanteren Schergen vor! Der Arkanist der Schreckenshorde ist vielleicht nicht der größte Kämpfer in Bolas' Armee, kann aber jeder Runde einen Zauber aus dem Friedhof ein zweites Mal einsetzen:

"Dreadhorde Arcanist



Trample

Whenever Dreadhorde Arcanist attacks, you may cast target instant or sorcery card with converted mana cost less than or equal to Dreadhorde Arcanist's power from your graveyard without paying its mana cost. If that card would be put into your graveyard this turn, exile it instead."