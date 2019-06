Die Brüder Joe und Anthony Russo widmen sich neuen Aufgaben nach ihrem doch recht akzeptablen Regie-Erfolg von Avengers: Endgame als weltweit erfolgreichste Comicverfilmung. Für Netflix werden sie als nächstes das legendäre Kartenspiel Magic: The Gathering als TV-Serie verfilmen. Das hat der Streaming-Dienst nun in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet.

Magic: The Gathering als animierten Netflix-Serie

Netflix arbeitet gemeinsam mit dem Spieleentwickler Wizard of the Coast und Hasbro an einer Adaption des Fantasy-Spiel. Die Russo-Brüder, selbst bekennende Fans des Kartenspiels, werden die kreative Umsetzung der Mythologie als Produzenten auf dem Weg bringen. Dazu gehört die Entwicklung einer völlig neuen Story inklusive einer Erweiterung der Geschichten der Planeswalker, den Helden und Bösewichten aus der Welt von Magic.

Als Autoren und Showrunner der Serie sind der Emmy-Preisträger Henry Gilroy (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) und Jose Molina (Marvel's Agent Carter, The Tick) mit an Bord. Und Yoriaki Mochizuki (Spider-Man: Into the Spider-Verse) übernimmt die Rolle des Supervising Directors und Co-Executive Producers der Serie.

Magic: The Gathering als Karten- und Videospiel

Das Sammelkartenspiel Magic the Gathering von Richard Garfield erschien im Jahr 1993 bei Wizard of the Coast und gehört bis heute zu den erfolgreichsten Trading Card Games mit einer großen Fangemeinde in über 70 Ländern. Inzwischen gibt es auch diverse Videospiele dazu.

Am 14. Juni 2019 erscheint ein neues Set namens Modern Horizons. Im Rahmen der Show Magic Nights auf unserem Streaming-Kanal MAX (Monsters and Explosions) spielen wir übrigens jeden Dienstag ab 19 Uhr live Magic: The Gathering mit unseren Redakteuren Maurice Weber und Jochen Redinger sowie Marco Risch von Nerdkultur und Stefan Seiler von Candyland.