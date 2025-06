»3 Tage draußen und komplett kaputt« - Mario Kart World wird schon jetzt von Profispielern auseinandergenommen

In Mario Kart World könnt ihr grinden wie bei Tony Hawk.

Als Nintendos Eröffnungsspiel für die Switch 2 hat Mario Kart World einige Neuerungen im Gepäck. Nicht nur ist erstmals eine offene Welt befahrbar, auch frische Fahrmechaniken sollen den Fun-Racer dynamischer machen. Dazu gehören zum Beispiel das Grinden über Railings oder das Fahren an Wänden.

Was erst einmal mehr nach Tony Hawk Pro Skater klingt, sorgt in voller Fahrt aber nicht nur für Stylepunkte, sondern auch für den Aufbau von Momentum, was besonders der Speedrun-Community gelegen kommt. Die hat nicht lange gewartet, die neuen Features auszunutzen.

»Bestzeit ist Bestzeit«

Das neue Mario Kart erschien zeitgleich mit dem Release der Switch 2 am 5. Juni, es ist also noch nicht allzu viel Zeit vergangen. Speedrunner sind allerdings bekannt dafür, in Windeseile Strategien und Techniken entwickeln zu können, um neue Bestzeiten zu erzielen.

So teilten bereits wenige Tage nach Release Spieler ihre Rekorde in den sozialen Medien. Auf Twitter schreibt Aplex zum Beispiel »PB ist PB, denk ich mal« (Anm.: PB ist die Abkürzung für Personal Best – Persönliche Bestzeit) und postet einen Clip, wie er den Boden auf einer der Rennstrecken so gut wie nicht berührt:

Wenn euch das Video an Trackmania erinnert, seid ihr nicht allein. In den Kommentaren unter dem Posting wundern sich Nutzer über den enormen Effekt, den die neuen Mechaniken haben.

Witzig, dass die Leute dachten, das wäre weniger sweaty als Teil 8. Viviola The Rosa VII

Ja also, wenn ich gegen solche Spieler antrete, mache ich meinen Switch 2 kaputt und ich besitze nicht mal eine. VertBurnerAc

Der Clip wurde zwei Tage später vom Speedrun-Youtuber Summoning Salt reposted und mit treffenden Worten kommentiert: »Drei Tage draußen und das Spiel ist schon völlig kaputt, lol«.

Offizielle Bestzeiten auf Speedrun.com gibt es übrigens noch nicht. Noch liegt ein Embargo auf dem Leaderboard, um der Community und den Moderatoren Zeit zu geben, Kategorien und Regeln zu entwickeln. Vielleicht gibt es in Zukunft ja eine Kategorie, in der das Grinden und Wandfahren verboten wird.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Profispielerinnen und -Spieler weitere Methoden finden, um auch die letzten Millisekunden aus Mario Kart World herauszuquetschen. Bis dahin finden sich um Nintendos neuen Racer noch haufenweise andere skurrile Entdeckungen und Tipps, um euch das Leben auf der Rennstrecke zu erleichtern. Einfach einen Blick in die Linkbox werfen.