Marvel hat einen der besten Schurken verschwendet - und das bereute sogar der Regisseur persönlich

Egal ob Gollum, King Kong, Caesar, Captain Haddock, Alfred Pennyworth, Snoke oder Kino Loy - Andy Serkis bei der Arbeit zuzusehen ist für Film-Fans so gut wie immer ein Fest. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, dass Andy Serkis zu den besten Schauspielern überhaupt zählt und so gut wie jede seiner Performances ein Fest ist. Fragt man Fans von Star Wars und Marvel, sind sich die meisten wahrscheinlich einig: Disney hat Andy Serkis gleich zweimal verschwendet.

Einmal als Supreme Leader Snoke in den Star Wars-Sequels (auch wenn Serkis in Andor noch eine Chance zum Glänzen bekam) und einmal als Ulysses Klaue in Black Panther. Selbst der Regisseur von Black Panther bereut, den Marvel-Schurken umgebracht zu haben.

Wer war Ulysses Klaue nochmal?

Falls ihr euch nicht erinnert: Andy Serkis feierte als Ulysses Klaue in Avengers: Age of Ultron sein MCU-Debüt. Dabei bekam er allerdings nicht allzu viel zu tun, blieb vielen Fans aufgrund seiner exzentrischen Darbietung allemal in Erinnerung.

2018 sollte er dann als Klaue im Black Panther-Solo-Film mit Chadwick Boseman zurückkehren, spielte hier aber ebenfalls nur die zweite Geige. Tatsächlich wird er von dem noch größeren Schurken des Films Erik Killmonger (Michael B. Jordan) umgebracht, damit dieser sich Zugang zur streng bewachten Nation Wakanda verschaffen kann. Und damit haben wir nie erfahren, was für Banger uns auf Klaues Mixtape erwartet hätten ...

Selbst der Regisseur bereut Klaues Tod

Das hilft zwar, um Killmonger als Bösewicht zu etablieren, schreit aber dann vor allem rückblickend ziemlich laut Verschwendetes Potenzial! Dieser Meinung ist auch Regisseur Ryan Coogler, der offenbar selbst nicht allzu glücklich ist, Serkis’ Klaue fast schon unzeremoniell umgebracht zu haben - wie er 2018 in einem Interview mit TheTorontoSun erklärt:

Ich liebe Andy, er ist eine liebenswerte Persönlichkeit. Das war so eine Sache, bei der zu viele Leute Teil deines Films sind und du ein paar davon einfach loswerden musst. Ich mag Klaw. Es hat mich verrückt gemacht, dass ich das tun musste. Es ist immer hart, wenn du einen Charakter umbringen musst und diesen habe ich wirklich geliebt.

Falls ihr euch selbst nochmal von Andy Serkis' schauspielerischen Qualitäten überzeugen wollt, werft ihr am besten einen Blick in den folgenden Video-Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Aus Andy Serkis hätte Marvel noch viel machen können

Andy Serkis sollte 2021 nochmal für die What If…?-Serie auf Disney Plus in der Rolle von Ulysses Klaue zurückkehren - nur, um nochmal das gleiche Schicksal zu erleiden. Doch wenn wir ehrlich sind, hätte der Schurke allemal das Potenzial gehabt, zu einer immer wiederkehrenden Bedrohung des Marvel Cinematic Universe zu werden - gerade, wenn es um die kriminelle Unterwelt des MCU geht.

Gerade in Anbetracht der Comic-Vorlage, in der Klaue zu den erbittertsten Gegenspielern von T’Challa zählt und beide sogar eine persönliche Vendetta verbindet. Natürlich handelt es sich hierbei um viel Wunschdenken und bei Andy Serkis nicht den einzigen Schauspieler und Film-Schurken, aus den Marvel mehr hätte rausholen können.

Wie seht ihr das: Hättet ihr gerne mehr von Andy Serkis als Ulysses Klaue und Marvel-Bösewicht gesehen? Oder seid ihr komplett zufrieden damit, wie dessen Geschichte im MCU abgehandelt wurde? Welcher Schurke des Film-Universums ist euer Favorit und welcher wurde eurer Meinung nach verschwendet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!