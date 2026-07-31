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Spider-Man: Brand New Day nimmt sich ein Beispiel an meiner liebsten Videospielreihe – und das Ergebnis ist einfach genial!

Franzi hat sich Spider-Man: Brand New Day sofort zum Release im Kino angeschaut und ist von der Action schlichtweg begeistert. Der Grund dafür: Insomniac Games.

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Franziska Hammerschmidt
31.07.2026 | 05:23 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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Tom Hollands Spidey hat sich ganz schön viel von seinem Videospiel-Kollegen abgeschaut. Bildquelle: Marvel StudiosDisneySony Tom Hollands Spidey hat sich ganz schön viel von seinem Videospiel-Kollegen abgeschaut. Bildquelle: Marvel Studios/Disney/Sony

95 Stunden meiner wertvollen Lebenszeit habe ich in die Spider-Man-Spiele von Entwickler Insomniac Games gesteckt und ich bereue keine einzige Sekunde (die nervigen Schleich-Passagen mit MJ verdränge ich dabei gekonnt!). 

Das Klettern, Schwingen und Kämpfen sehen in den Spielen großartig aus und machen einen Heidenspaß. Dieses Gefühl von Begeisterung und Euphorie hat mir bei der Action in den vergangenen Filmen bisher gefehlt – doch das ändert sich mit Brand New Day endlich.

Franziska Hammerschmidt
Franziska Hammerschmidt

Sowohl Marvel's Spider-Man 1 und 2 als auch der Miles-Morales-Ableger haben sich sofort einen Platz in Franzis Herzen verdient. Sogar die sonst so lästigen Sammelaufgaben hat sie hier gerne erledigt. Es ist demnach kein Wunder, dass Marvel's Wolverine auf Platz 1 ihrer Must-Play-Liste für dieses Jahr steht.

Achtung! Es folgen kleinere Spoiler zu Spider-Man: Brand New Day – aber nicht zur Story, sondern lediglich zu kleinen Momentaufnahmen aus den Action-Szenen.

Spider-Man wirkt lebendiger und frischer als je zuvor

Nicht nur Tom Holland, sondern auch Regisseur Destin Daniel Cretton und eine große Anzahl an Stunt Doubles haben die Spider-Man-Spiele von Insomniac gespielt (via Polygon). Letztere brachten sogar eigene Screenshots mit ans Set und fragten, ob »diese Moves umgesetzt werden können.«

Als wäre diese Vorstellung nicht schon cool genug, ist mir beim Anschauen von Brand New Day aufgefallen, dass tatsächlich sehr viele Details aus den Spielen auf der großen Leinwand gelandet sind.

Ich hatte großen Spaß damit mich im Stealth-Modus an Spideys Gegner heranzuschleichen, sie mit meinen Spinnennetzen einzuwickeln und an Laternen aufzuhängen. Und genau das macht Peter jetzt auch in den Filmen. Mein Spielerlebnis und all die positiven Gefühle, die ich währenddessen verspürt habe, sind jetzt auf der Leinwand zu sehen. Wie großartig ist das bitte?!

Video starten 2:35 »Absolut Cinema 🔥« – Der neue Trailer zu Spider-Man: Brand New Day macht Fans sofort Lust auf mehr, Schuld daran: Die Rückkehr des unglaublichen Hulks

Das gilt übrigens auch für die Kämpfe, in denen viele Finishing Moves aus den Spielen stecken. Dieses befriedigende Gefühl, wenn Gegner mit einem letzten Schlag oder Kick besiegt werden, stellt sich hier auf natürliche Weise ebenfalls ein – vor allem durch die gleitenden Bewegungen, mit denen sie ausgeführt werden.

Wenn ich Peters Fähigkeiten hätte, würde ich mir auch immer neue kreative Wege ausdenken, wie ich meine Widersacher ruhig stellen kann. Es passt auch einfach so gut zur quirligen, leicht trotteligen Art von Spidey und bietet einen willkommenen Kontrast zur doch recht düsteren Stimmung des gesamten Films. 

Auch das dynamische Abspringen und Herabgleiten von Hochhäusern in New York fängt das Gefühl der Videospiele perfekt ein. Dass Cretton und die Stunt-Abteilung es wirklich geschafft haben, die Agilität der Videospielfigur auf die Leinwand zu bringen, ist wirklich bewundernswert. 

Peter schwingt sich mit einer Leichtigkeit durch die Straßen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze mit einer Kamera auf seinem Rücken beziehungsweise schwinge mich einfach hinterher. An dieser Stelle muss ich übrigens erwähnen, dass ich das erste Mal in meinem Leben im Kino in der zweiten Reihe gesessen habe und es das Erlebnis tatsächlich noch verstärkt hat.

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Mir persönlich machen die Action-Szenen vor diesem Hintergrund deutlich mehr Spaß als in den Vorgängern. Man merkt Brand New Day die Liebe zum Detail einfach an und wie viel Freude die Stunt-Abteilung daran hatte, ihre eigenen Spielerfahrungen in das neue Abenteuer mit einfließen zu lassen. 

Ich habe direkt wieder Lust bekommen, Spider-Man zu installieren und mich ein bisschen durch New York zu schwingen. Bald ist ja schon das Wochenende da ... 

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Genre: Action

Release: 12.08.2022 (PC, PS5), 07.09.2018 (PS4)

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