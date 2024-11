Daredevil kehrt 2025 bei Disney Plus zurück und für Fans der Netflix-Serie gibt’s ganz offiziell gute Neuigkeiten

Für viele Marvel-Fans das große Highlight der Netflix-Serien: Daredevil. Daran schließt nun ganz offiziell Born Again auf Disney Plus an. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wenn es nach Marvel-Fans geht, ist Daredevil eine der besten, wenn nicht sogar die beste Superhelden-Serie der letzten Jahre. Darüber lässt sich natürlich diskutieren, fest steht aber allemal: Die Abenteuer von Charlie Cox in der Rolle von Matt Murdock (ehemals) auf Netflix genießen unter ihren Anhängern einen verdammt guten Ruf.

Mittlerweile hat es Daredevil auch ins Marvel Cinematic Universe geschafft, während um den genauen Kanon-Status der Netflix-Serien jahrelang herumgeeiert wurde: Charlie Cox trat in seiner Superhelden-Rolle bereits in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk und Echo auf.

Nun bekommt der Rächer von Hell’s Kitchen eine neue TV-Serie spendiert. Die hört auf den Titel Daredevil: Born Again und startet am 4. März 2025 bei Disney Plus.

1:36 Echo: Der offizielle Trailer zur Marvel-Serie zeigt überraschend viel aus Netflix' Daredevil

Autoplay

Daredevil: Born Again setzt die Geschichte der Netflix-Serie offiziell fort

Dabei hat Born Again bereits eine turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ende 2023 entpuppte sich laut Berichten das Projekt als Desaster , woraufhin Marvel die Notbremse zog. Nach einer ganzen Handvoll an enttäuschenden TV-Serien, entschieden sich die Verantwortlichen bei Disney dazu, endlich ihrer Strategie zu überdenken.

Daraufhin wurde Daredevil radikal überarbeitet und Fans begrüßten im Zuge dessen eine ganz bestimmte Maßnahme: Born Again wurde nicht länger als Reboot, sondern stattdessen als Fortführung der Netflix-Serie entwickelt.

Das bestätigt nun auch Charlie Cox im Gespräch mit Empire endlich offiziell:

Zuerst wurde darüber gesprochen, [mit der neuen Serie] alles neu zu erfinden - dass wir Matt als eine leicht andere Person wiedersehen. Aber jetzt ist es mehr eine Fortsetzung geworden. Man bezieht sich auf viele der bereits vorhandenen Geschichte. Die Beziehungen und Dynamiken, die in vorangegangenen Staffeln etabliert wurden, existieren noch immer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Passend dazu gibt es jetzt ebenfalls ein erstes Bild zu Daredevil: Born Again, dass Matt Murdock (Charlie Cox) gemeinsam mit zwei alten Bekannten zeigt: Karen Page (Deborah Ann Woll) und Foggy Nelson (Elden Henson). Dazu liefert Cox ein wenig zusätzlichen Kontext:

Ein paar Jahre sind vergangen. In der Zwischenzeit haben Matt, Foggy und Karen einen ziemlich guten Rythmus gefunden. Matt hat Frieden damit geschlossen, gleichzeitig als Anwalt zu arbeiten und Verbrechen zu bekämpfen. [...]

Natürlich hat Matt Murdock als Daredevil wieder alle Hände voll zu tun, als sich Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) dazu entschließt, als Bürgermeister zu kandidieren. In Born Again gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Frank Castle a.k.a. dem Punisher (Jon Bernthal) und Benjamin Bullseye Poindexter (Wilson Bethel). Währenddessen tritt mit Muse (Hunter Doohan) ebenfalls ein neuer Schurke auf den Plan.

Daredevil: Born Again startet am 4. März 2025 bei Disney Plus. Darüber hinaus erscheinen im kommenden Jahr insgesamt neun verschiedene Marvel-Projekte im Kino und bei dem Streamingdienst. So zum Beispiel Captain America 4, Thunderbolts, Ironheart oder Wonder Man. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.