Im Januar 2024 startet eine neue Marvel-Serie und die macht gleich vier Dinge völlig anders

Wilson Fisk und Daredevil sind beide bereits Teil des Marvel Cinematic Universe. In Echo treten nun erstmals beide gleichzeitig auf. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Am 10. Januar 2024 geht mit Echo die neueste Marvel-Serie an den Start. Die setzt die Geschichte von Maya Lopez (Alaqua Cox) a.k.a. Echo fort, die bereits mit Hawkeye Teil des MCU wurde. Und interessanterweise unterscheidet sich die Serie in gleich vier Punkten von allen bisher erschienenen TV-Produktionen des Marvel Cinematic Universe.

Story und Trailer: Um was es in Echo geht

Was hat es mit Echo überhaupt auf sich? Die neue Marvel-Serie spielt sich auf den Straßen von New York ab: Die gehörlose Heldin Maya wird nach ihrem Mordversuch an Wilson Fisk a.k.a. Kingpin (Vincent D’Onofrio) von dessen Verbrechersyndikat gejagt und wird mit ihrer persönlichen Vergangenheit konfrontiert.

Im ersten Trailer zu Echo kommt es zu rasanten Kämpfen und sogar Matt Murdock a.k.a. Daredevil (Charlie Cox) ist für einen kurzen Moment im Gefecht zu sehen. Laut The Hollywood Reporter sollen für Echo unter anderem Breaking Bad und John Wick zur Inspiration gedient haben.

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in den offiziellen Trailer zu Echo:

1:54 Echo: Im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie ist Vincent D'Onofrio als Kingpin zurück

Was macht Echo jetzt anders?

Echo erzählt die Geschichte einer Schurkin: Im Gegensatz zu eigentlich bisher allen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe geht es in Echo nicht um eine Heldin, sondern eine Schurkin. Das versprechen zumindest die Verantwortlichen hinter der neuen Produktion für Disney Plus.

In Echo geht’s blutig und brutal zu: Wie der erste Trailer zu Echo vielleicht schon vermuten lässt, fliegen in der Serie durchaus die Fetzen. Die Kämpfe und die Darstellung der Gewalt erinnern so zum Beispiel an die Marvel-Serien von Netflix, wie zum Beispiel Daredevil oder The Punisher. Und das aus gutem Grund: Echo wird die erste MCU-Serie mit einem TV-MA-Rating - was dem R-Rating bei Kinofilmen entspricht.

Echo ballert gleich alle Folgen auf einmal raus: Echo umfasst insgesamt fünf Episoden und die werden nicht im Wochentakt veröffentlicht. Stattdessen können Abonnenten von Disney Plus die unmittelbar ab dem 10. Januar 2024 ansehen.

Echo erscheint unter einem neuen Banner: Echo wird unter dem neuen Label Marvel Spotlight veröffentlicht, das Comic-Lesern natürlich nicht unbekannt ist. Spotlight dreht sich um geerdete Geschichten und Charakter-Studien und nicht um das Retten der Welt oder des Universums. Zukünftig sollen mehr Serien unter diesem Banner erscheinen.

Maya Lopez a.k.a. Echo (Alaqua Cox) ist die Adoptivtochter von Wilson Fisk mit Wurzeln als Native American. In den Comics verfügt sie über die Superkraft, die Fähigkeiten ihrer Widersacher zu imitieren und kopieren. Die Marvel-Serie wird aber darauf verzichten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Von Echo können sich Marvel-Fans also spätestens ab dem 10. Januar 2024 bei Disney Plus ein Bild machen. Was sonst bei den aktuellen Filmen und Serien des Marvel Cinematic Universe passiert, dass könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr von dem ersten Trailer zu Echo und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue TV-Serie des Marvel Cinematic Universe? Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen MCU-Produktionen und was würdet ihr euch für deren Zukunft wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!