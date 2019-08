Das Marvel Cinematic Universe erlebt nach Avengers: Endgame einen gewaltigen Umbruch: Bekannte und liebgewordene Superhelden verabschieden sich und machen Platz für eine Reihe neuer und größtenteils noch wenig bekannter Superhelden aus den Marvel Comics. Dazu gehören auch The Eternals.

Da die neuen Helden künftig eine wichtige Rolle im MCU einnehmen werden, wurde auf Disneys D23 Expo schon jetzt kräftig die Werbetrommel für den kommenden Kinofilm gerührt. Inzwischen steht auch ein Großteil der Besetzung fest, die von Marvel-Chef Kevin Feige auf der Bühne einzeln vorgestellt wurden.

The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm — Marvel Entertainment (@Marvel) August 24, 2019

Zur Überraschung der Fans kündigte Feige gleich noch einen weiteren bekannten Neuzugang an: Kit Harington, besser bekannt als Jon Snow aus dem Serienhit Game of Thrones, spielt im Marvel-Film als Dane Whitman mit. Damit sind mit dem zuvor angekündigten Hauptdarsteller Richard Madden gleich zwei wichtige GoT-Darsteller dabei.

In den Kinos startet The Eternals am 6. November 2020 und hier ist die komplette Helden-Besetzung:

Richard Madden als Ikaris

Angelina Jolie als Thena

Kumail Nanjiani als Kingo

Lauren Ridloff als Makkari

Brian Tyree Henry als Phastos

Salma Hayek als Ajak

Lia McHugh als Sprite

Don Lee als Gilgamesh

Gemma Chan als Sersi

Barry Keoghan als Druid

Kit Harington als Dane Whitman

The Eternals in den Marvel Comics

Der langjährige Comic-Autor Jack Kirby hat in den 1970er Jahren die Eternals als neue Comic-Reihe für Marvel entworfen. Dabei handelt es sich um eine kosmische, Gott-gleiche Rasse, die von den Celestials geschaffen wurden. Ein Großteil der Eternals ähneln vom Aussehen her den Menschen, verfügen aber über außergewöhnliche Kräfte, Fähigkeiten und Lebensspannen.

Bei ihren Widersachern handelt es sich um die sogenannten Deviants, eine kriegerische und vom Hass erfüllte Rasse. Und so befinden sich die Eternals und Deviants in den Comics in einem endlosen Krieg, unter dem die Menschen zu leiden haben.