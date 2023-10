Moment mal, ist die mächtigste Marvel-Heldin jetzt tot oder nicht?

Das Schicksal von Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe ist selbst nach Doctor Strange 2 nicht besiegelt und wie so oft steht ein Hintertürchen offen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness fragt sich vielleicht der ein oder andere Marvel-Fan: Lebt Wanda Maximoff noch oder ist die Scarlet Witch tatsächlich tot? Ein offizielles Marvel-Buch lässt diesbezüglich Raum zur Spekulation, doch laut einem etablierten Insider ist der Fall klar.

Vom stärksten Avenger zur Marvel-Schurkin

Worum es überhaupt geht? In WandaVision mauserte sich Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) zur berüchtigten Scarlet Witch, doch das (ehemalige) Mitglied der Avengers fiel daraufhin tief. Korrumpiert vom sogenannten Darkhold trat Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness als skrupellose Schurkin auf, die letztendlich für ihre Gräueltaten bezahlen musste.

Im Finale des Films erkannte Wanda letztendlich, vom Weg abgekommen zu sein und zerstörte mithilfe ihrer Kräfte alle Versionen des Darkholds in unzähligen Realitäten des Multiversums. Unter den Trümmern von Wundagore vergraben, implizierte Doctor Strange 2, dass Wanda dabei umgekommen sei - woran natürlich guten Gewissens gezweifelt werden darf.

Jetzt wurde vom Studio hinter den Marvel-Filmen mit The MCU: An Official Timeline ein neues Buch veröffentlicht, dass ein paar brennende Fragen des Superhelden-Universums beantwortet oder das zumindest versucht.

Eine ganz bestimmte Passage (via X, ehemals Twitter) zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness lässt Fans darüber diskutieren, ob es sich dabei tatsächlich um eine Bestätigung von Wandas Tod handelt:

Herbst 2024: Wanda von Erde 838 schart ihre Kinder um sich und versichert der untröstlichen Scarlet Witch, dass sie geliebt werden wird. [Wanda von Erde 616] zerstört Wundagore und lässt [den Berg] über sich einstürzen, womit sie zwei große Bedrohungen für das gesamte Multiversum auf einen Schlag eliminiert.

Diese Worte sind bewusst doppeldeutig gewählt

Was heißt das nun genau? In Anbetracht dieser Wortwahl kann man es niemanden verübeln, davon auszugehen, dass dies den Tod von Wanda bestätigt. Dem etablierten Insider CanWeGetSomeToast zufolge (der mit ziemlicher Sicherheit mehr weiß, als wir) ist die Scarlet Witch im Finale von Doctor Strange 2 aber definitiv nicht umgekommen.

Ihm zufolge wurden die Worte für das Marvel-Buch bewusst so gewählt und bei der eliminierten Bedrohung handelt es sich nicht um Wanda selbst, sondern die Gefahr, die von ihr selbst ausgeht. Wenn wir mal ehrlich sind, ist kein Marvel-Charakter zu hundert Prozent gestorben, bis wir explizit eine Leiche sehen - und selbst dann ist eine Rückkehr von den Toten alles andere als ausgeschlossen.

Was wir momentan aber definitiv nicht wissen: Wann und in welcher Form Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff ins Marvel Cinematic Universe zurückkehrt. Vielleicht im großen Kampf der Avengers gegen Kang oder auch in der persönlichen TV-Serie, die angeblich für The Vision (Paul Bettany) geplant ist: VisionQuest. Diesbezüglich müssen sich Fans erstmal noch in Geduld üben.

