Dass ein neuer Superhelden-Film so schlecht ankommt, hat Marvel kalt erwischt

Mit Avengers: Endgame hat das Marvel Cinematic Universe zweifelsohne seinen Höhepunkt erreicht und kam danach ein wenig ins Straucheln. Zahlreiche neue Filme und Serien ließen in den Augen von Kritikern, aber auch der Fans zu wünschen übrig. Das vielleicht beste Beispiel dafür: Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Das hat Marvels Erwartungen definitiv nicht erfüllt

Zum Kinostart am 15. Februar 2023 wurde der dritte Ant-Man mit Paul Rudd in der Titelrolle mit teilweise vernichtenden Reviews abgestraft - auch wir zeigten uns in unserer Filmkritik nicht gerade begeistert. Mittlerweile hat sich der Wertungsdurchschnitt auf Metacritic bei 48 Punkten eingependelt, auf Rotten Tomatoes sind es sogar nur 46.

Damit ist Ant-Man 3 einer der am schlechtesten bewerteten Filme des Marvel Cinematic Universe. Erschwerend kommt hinzu, dass das Abenteuer im Quantenreich auch an den Kinokassen eher enttäuschte als überzeugte: Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar, konnte der Film weltweit nur 476 Millionen einspielen (via BoxOfficeMojo). Damit hat es Quantumania gerade so geschafft, für Disney rentabel auszufallen.

Doch ausgerechnet Marvel hat mit diesem durchwachsenen Ergebnis nicht gerechnet. Das enthüllt Joanna Robinson, die für ihr Buch MCU: The Reign of Marvel Studios tief hinter die Kulissen der Superhelden-Fabrik blicken konnte, im Zuge des The-Watch-Podcasts. Robinson beschreibt:

Quantumania hat [Marvel] wirklich erschüttert, weil sie dachten, sie hätten etwas Hervorragendes geschaffen. Intern dachte man wirklich, dass jeder [den Film] lieben würde.

Joanna meint außerdem, dass die Resonanz gegenüber Ant-Man 3 zu einem Umdenken bei Marvel geführt hätte: Man sei sich darüber bewusst, dass der eigene Geschmack nicht unbedingt den des breiten Publikums trifft .

Was Marvel aus Ant-Man 3 zieht

Und tatsächlich hat man bereits Konsequenzen aus dem Debakel um Quantumania gezogen. Denn ursprünglich sollten die Autoren Jeff Loveness (Ant-Man 3) und Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) die Drehbücher für die nächsten zwei Avengers-Filme verantworten: The Kang Dynasty und Secret Wars. Mittlerweile wurden die beiden Drehbuchschreiber, die zuvor an Rick and Morty gearbeitet hatten, davon abgezogen.

Übrigens gibt es in Bezug auf Ant-Man 3 noch eine bemerkenswerte Diskrepanz: Während Kritiker dem Marvel-Film auf Rotten Tomatoes im Durchschnitt maue 46 Prozent verpassen, ist der User-Score mit 82 Punkten auffällig besser. Hier scheinen Fans wesentlich mehr zu verzeihen, als zum Beispiel bei She-Hulk oder Secret Invasion.

