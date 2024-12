»Sieg für Konsumenten« - Der Battle Pass von Marvel Rivals wird wegen einer kleinen Entscheidung mit Lob überhäuft

Spider-Man ist einer von 33 Helden im Multiplayer-Shooter Marvel Rivals.

Marvel Rivals hat es mit der Zahl 6. Am 6. Dezember 2024 geht der Multiplayer-Shooter an den Start, in dem Teams aus jeweils sechs Helden gegeneinander antreten. Zudem rangiert das Spiel auf Platz 6 der aktuell meistgewünschten Steam-Spiele.

Neben dieser guten Platzierung heimst der Titel so kurz vor dem Release einiges an Lob ein. Und das liegt an unter anderem auch an dem Battle Pass. Dessen Einzelheiten wurden vor Kurzem erst enthüllt - wie ihr hier nachlesen könnt:

Marvel Rivals arbeitet ohne Zeitdruck

In einem Dev-Talk veröffentlichte Entwickler Netease weitere Informationen auf der offiziellen Website von Marvel Rivals. Dabei kündigen die Entwickler auch an, dass der Battle Pass seine Gültigkeit nach einer Season nicht verliert:

Außerdem könnt ihr nach dem Kauf eines Luxus-Battle-Passes die Belohnungen auch in den folgenden Seasons einlösen, wenn ihr ihn in der aktuellen Saison nicht abschließt. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr nicht genug Zeit habt, um ihn abzuschließen.

Damit nutzt Marvel Rivals ein anderes Battle-Pass-Modell als vergleichbare Live-Service-Games, in denen Belohnungen nur während der jeweiligen Season eingelöst werden können - und verzichtet somit auf FOMO-Elemente und Zeitdruck.

Allerdings ist der Multiplayer-Shooter derzeit nicht das einzige Spiel mit diesem Modell. Auch Helldivers 2 verfährt aktuell nach diesem Muster.

1:25 Platz 6 in den Steam Wunschlisten-Charts: Marvel Rivals geht diese Woche endlich an den Start

»Das ist eine große Erleichterung«

Gleichwohl werden die Entwickler von Fans für diese Entscheidung gelobt. Im Subreddit marvelrivals finden sich entsprechende Kommentare. So schreibt etwa GrownAngry90sKid:

Sieg für den Konsumenten.

GhostProtocolGaming meint:

Das ist so eine große Erleichterung.

Während KisaragiFlight schreibt:

Ich bin so froh, dass sich die Battle-Pass-Spiele in diese Richtung entwickeln. [...]

Und simplywebby schreibt einfach nur:

Ja!!!!

Zudem versicherte Netease, dass »wir für Cosmetics Geld verlangen werden, die nur visuelle Veränderungen bieten, ohne Stat-Boni oder Pay2Win-Elemente.« Alle Karten und insgesamt 33 Helden seien kostenlos und gleichzeitig für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar.

Lange wurde darüber spekuliert, ob und wie der chinesische Entwickler Netease Pay2Win-Elemente in Marvel Rivals einbauen könnte. Zwar versicherte das Studio von Anfang an, dass es keine entsprechenden Elemente geben werde. Nach dem Release von Diablo: Immortal, an dem Netease mitgearbeitet hat, war die Skepsis dahingehend aber groß.