Erstes Bild der Marvel-Serie Loki verrät Details zur Story

Disney plant im Herbst mit dem Streaming-Dienst Disney+ an den Start zu gehen. Im Frühjahr wurden bereits die ersten Filme und Serien auf einer Investoren-Konferenz vorgestellt. Dazu gehören auch einige neue Marvel-Serien, wie etwa Loki mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle, bekannt aus den Avengers- und Thor-Filmen des Marvel Cinematic Universe.

Disney+: Alle Infos zu den neuen Serien und Filmen auf dem Streaming-Dienst

Jetzt wurden erste Bilder von der Präsentation mit Marvel-Chef Kevin Feige veröffentlicht. Darauf zu sehen ist ein Ausschnitt aus der Loki-Serie, die neben dem Marvel-Logo auch einen konkreten Hinweis auf das Setting der Serie preisgibt: So wird Loki auf der Straße vor einem Kino gezeigt, in dem gerade Steven Spielbergs Filmklassiker Der Weiße Hai (Jaws) läuft. Da der Horrorfilm bekanntlich im Jahr 1975 in die Kinos kam, spielt demnach die Loki-Serie in den 70er Jahren.

Marvel Studios reveals first look at the new 'Loki' series for Disney+



Verändert Loki den Lauf der Zeit?

Zwar wurde noch nicht explizit verraten, ob die Serie nun direkt nach Avengers: Endgame angesiedelt ist oder doch zu einem anderen Zeitpunkt im MCU. Das Bild jedoch lässt vermuten, dass die Lokis Solo-Abenteuer in der Vergangenheit angesiedelt ist oder aber der Gott des Schabernacks durch die Zeit spring.

Aus welchem Grund es ihn in die 70er Jahre verschlagen hat, wird nicht verraten. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Thors Bruder durch die Zeit reist um Einfluss auf die Menschheitsgeschichte zu nehmen - sie gar zu manipulieren. Ob etwas dran ist, wird sich zeigen.

Noch hat die Loki-Serie keinen Release-Termin, jedoch könnte sie durchaus zum Disney+ Launch im November 2019 an den Start gehen, spätestens Anfang 2020.