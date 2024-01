Ab sofort bei Neflix: Ein 75 Millionen Dollar teures Superhelden-Debakel, das gleich zweimal im Kino scheiterte

Bei Netflix könnt ihr euch ab sofort eure Dosis Morbium holen. Bildquelle: Sony/Marvel Studios

Ihr habt 124 Minuten totzuschlagen und habt wirklich nichts besseres zu tun? Dann haben wir einen … heißen(?) Tipp für euch: Ab heute, dem 2. Januar 2024 ist Morbius mit Jared Leto bei Netflix im Abo verfügbar. Und auch wenn der Film bei vielen Spider-Man-Fans den Spinnensinn klingeln lässt, ist die Story um Morbius herum definitiv unterhaltsam.

Falls ihr wissen wollt, um was es bei Morbius überhaupt geht: Die Handlung des Films dreht sich um den renommierten Arzt Michael Morbius (Jared Leto), der an einer seltenen Blutkrankheit leidet, die er verzweifelt zu heilen versucht. Dabei kreuzt Morbius Fledermaus- mit Menschen-DNA und wird zu einer Art blutsaugendem Vampir.

Hier der offizielle Trailer zu Morbius:

2:57 Morbius: Erster Trailer zum neuen Marvel-Film mit Jared Leto

Kein Erfolg an den Kassen ... : Bei Kritikern, Zuschauern und an den Kinokassen sollte sich Morbius nach zahlreichen Corona-bedingten Release-Verschiebungen als herbe Enttäuschung herausstellen: In Anbetracht eines Budgets von 75 Millionen US-Dollar konnte Morbius weltweit gerade einmal 168 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) - für eine Comicverfilmung ziemlich mau.

.... und auch nicht bei Kritikern und Zuschauern: Auf den Wertungsportalen Rotten Tomatoes und Metacritic kommt Morbius im Durchschnitt auf magere 15 beziehungsweise 35 Prozent von Kritikern. Zuschauer zeigen sich auf den ersten Blick mit 71 beziehungsweise 67 Punkten großzügiger.

Dabei solltet ihr jedoch beachten: Morbius mauserte sich schnell zum viralen Internet-Meme, das unzählige Shitposts der Morbius- Fans (sogenannten Morbs oder Morb-Heads ) nach sich zog. Besonders exemplarisch dafür ist zum Beispiel die Review des Users Alex, der auf Rotten Tomatoes stolze fünf von fünf Punkten zückte. Weil bei einer Übersetzung definitiv etwas verloren gehen würde, haben bewusst darauf verzichtet:

Morbius truly has to be one of the films released in 2022 so far. Jared Leto did a job playing Morbius and the action was in the film. The film has storytelling and the CGI was animated. The side characters were along with morbius and the villain was a bad guy. The jokes were sentences. This film really is one of the films of all time, if not the last decade.