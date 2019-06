Am 04. Juli 2019 schwingt sich Tom Holland als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zurück auf die große Leinwand. Tom Hollands zweites Solo-Abenteuer Spider-Man: Far From Home bildet nach Avengers: Endgame den Abschluss der Infinity-Saga. Gleichzeitig schließt Spideys Rückkehr als 23. Film mit Phase 3 des Marvel Cinematic Universe ab.

Inzwischen sind die ersten ausführlichen Kritiken eingetroffen und bestätigen das positive Bild der ersten spoiler-freien Reaktionen auf den Film. Auf Metacritic etwa kommt er auf 70 Prozent positiver Kritiken, mit bislang keiner einzigen schlechten Wertung. Noch besser sieht es auf Rotten Tomatoes mit satten 91 Prozent positiver Wertungen aus. Der Durchschnitt liegt bei guten 7.47 von 10.

Noch fehlen bei beiden Wertungsportalen die Meinungen der Kinobesucher, deren Kritiken erst ab dem Kinostart eingereicht werden können und somit den vorläufigen Wert noch ändern dürften.

Schon jetzt zeigen sich die meisten Kritiker begeistert von dem Superhelden-Film und feiern Jake Gyllenhalls Einzug als Mysterio ins MCU. Christoph Petersen von Filmstarts gibt dem Film 4 von 5 Punkten:

"Auf eine charmant-unterhaltsame erste folgt in Spider-Man: Far From Home eine mit hochtourigen Überraschungen und kreativen Einfällen bis zum Rand vollgestopfte zweite Hälfte. [-] Uns fällt zumindest kein zweiter Marvel-Blockbuster ein, der sich über seine Laufzeit hinweg derart krass gesteigert hat. [-] So fühlt sich selbst der 23. MCU-Film absolut frisch an."

Dafür sieht unse Kollege Dimitry den Film mit einem lachendem und weinendem Auge, da er seiner Meinung nach so viel ungenutztes Potenzial enthält, eine vorhersehbare Handlung besitzt - am Ende dann aber doch noch Gänsehaut bescheren kann.

Spider-Man: Far From Home in der GameStar-Kritik: Tolle Zutaten, schale Suppe

Die Kritiken zu Spider-Man: Far From Home