Der neue Avengers-Film Endgame vereint nicht nur die vielen Superhelden aus 10 Jahren Marvel Cinematic Universe, auch endet damit eine Ära für so manchen beliebten Helden, der nach den dramatischen Ereignissen nicht mehr zurückkehren wird.

Noch ist das Schicksal von einigen Helden weiterhin ungewiss und bleibt wohl auch bis zum Kinostart ein großes Geheimnis. Nun kündigt ein Marvel-Star der ersten Stunde überraschend ihren Rücktritt aus dem MCU an, nach Avengers 4 natürlich.

Gwyneth Paltrow hört als Pepper Potts auf

Gwyneth Paltrow, besser bekannt als Iron Mans Assistentin und Geliebte Pepper Potts, kündigt ihren Ausstieg aus dem MCU an. Ihr letzter Auftritt wird in Avengers: Endgame sein, bestätigte sie in einem Interview mit Variety. Doch danach sei für sie Schluss. Demnach sieht sie sich selbst als zu alt an, um in weiteren Marvel-Film etwa in ein Superhelden-Kostüm zu schlüpfen, erläutert die 46-jährige Schauspieler ihre ganz persönliche Entscheidung.

Fans spekulierten bereits, ob ihr Charakter ähnlich wie in den Comics selbst zur Superheldin wird, genannt Rescue. Auch wollten aufmerksame Beobachter bereits Hinweise auf ein passendes Kostüm gesichtet haben.

Offen für Cameo-Auftritt als Pepper Potts

Paltrow stellte die aus den Comics bekannte Figur der Pepper Potts seit dem ersten Iron-Man-Film im MCU dar und ist auch in bislang allen gezeigten Avengers-Filmen an der Seite von Tony Stark/Iron Man (gespielt von Robert Downey Jr.) dabei, einschließlich dem kommenden vierten Teil Endgame.

Dennoch schließt die Schauspielerin eine Rückkehr als Pepper Potts in weiteren Marvel-Filmen nicht gänzlich aus. So könnte sie sich ein Wiedersehen in Form eines Cameo-Auftritts sehr gut vorstellen:

"Wenn sie fragen, ob ich für einen Tag zurückkommen kann, werde ich immer da sein, wenn sie mich brauchen."

Schon jetzt gibt es erste Hinweise auf einen Cameo-Auftritt im neuen Spider-Man Film, der bekanntlich nach Avengers 4 spielt und noch in diesem Jahr in die Kinos kommt. Im ersten Film Spider-Man: Homecoming spielte sie bereits mit.