Eigentlich wäre Marvel's Avengers bereits vor einigen Wochen erschienen. Mitte Januar erreichte uns jedoch die Nachricht, dass der Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics diesen Termin nicht einhalten konnte und den Release auf den 4. September verschob.

Seitdem war es bis auf die Vorstellung der einzelnen Editionen relativ ruhig um das Avengers-Spiel geworden. Hier und da gab es Gameplay-Schnipsel in Form von Kampfanimationen oder die Ankündigung eines neuen Comics. Jetzt bricht der Entwickler sein Schweigen und kündigt für den 24. Juni neues Gameplay und Infos zum Koop-Modus an, was die Fans in helle Aufregung versetzt.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Teaser zu Mavel's Avengers »War Table«:

»Endlich! Und ich bin nicht enttäuscht!«

Wie am Anfang des Teasers gezeigt, hatten viele Fans Angst um eine erneute Verschiebung wegen ausbleibender Updates der Entwickler. Auf ihrem Twitter-Account posteten sie seit der Verschiebung im Januar und den vorbestellbaren Avenger's-Editionen im Februar nur noch vereinzelt wenige Sekunden lange Gameplay-Animationen und Outfits der Helden.

Umso aufgeregter waren die Fans, als nun endlich ein neues, umfangreicheres Lebenszeichen kam: Die Entwickler kündigten für Ende Juni weitere Einblicke in das Gameplay sowie neue Details zum Koop-Modus und den Story-Missionen an.

Auf YouTube, als auch auf Twitter jubelten die Fans über die Ankündigung:

I won't lie my faith was getting a little shaky but your starting to restore it just by this tweet pic.twitter.com/8BI8Ah87ft — V1DAR_ (@v1_dar) May 27, 2020

"Ich will nicht lügen, ich habe meinen Glauben daran fast verloren, aber mit diesem Tweet fangt ihr an, ihn wiederherzustellen."

iReiGN xx schreibt auf YouTube zum Teaser:

"Ich bin froh, dass es endlich ein Update gibt, auch wenn es so klein wie dieses ist. Ich freue mich auf den 24. Juni!"

FUCK YES IT'S FINALLY HAPPENING pic.twitter.com/Wfva52TVHO — Elliott (Ellen) ??? (@eaisthorpe59) May 27, 2020

"Verdammt, ja! Es passiert endlich!"

Bisher ist bekannt, dass es zum Release 6 spielbare Helden geben wird, danach aber mehr kommen sollen. Außerdem soll das Action-Adventure nicht nur wenige Stunden unterhalten, sondern uns »über Jahre hinweg« beschäftigen.

Spannend wird aber vor allem auch, ob Marvel's Avengers im Gegensatz zu vielen anderen Lizenzspielen qualitativ überzeugen kann. Unser Plus-Report hat sich das Phänomen der gescheiterten Lizenzsspiele genauer angesehen:

Auf die Frage, wann wir mit einem Release-Datum für die Beta rechnen können, äußerten sich die Entwickler nur vage und verwiesen auf ein unbenanntes »späteres Datum«.

Was uns genau am 24. Juni erwarten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Natürlich hoffen Fans auf eine längere Gameplay-Demo, wie jene, die auf der E3 2019 bereits gezeigt worden war. In jedem Fall können sie wohl mehr als kleine Schnipsel erwarten.