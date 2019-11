Das von Crystal Dynamics und Square Enix entwickelte Superhelden-Spiel Marvel's Avengers wird zum kommenden Release im Mai 2020 sechs spielbare Charaktere bieten. Wer sich mehr als die bereits aus den Trailern bekannten Gesichter erhofft hat, wird zum Launch enttäuscht werden. Allerdings sollen weitere Avenger kostenlos nachgeliefert werden.

Wenn »Marvel's Avengers« im Mai nächsten Jahres erscheint, werden vorerst nur sechs spielbare Charaktere enthalten sein: Hulk, Thor, Black Widow, Iron Man, Captain America und Miss Marvel, die vor kurzem in einem Story-Trailer vorgestellt wurde.

Jedoch sollen Spieler im Laufe der Zeit weitere Helden kostenlos erhalten. Wie viele genau hinzukommen werden, steht noch nicht fest, da man dies am Erfolg des Spiels festmachen will, wie Crystal-Dynamics-Chef Scot Amos im Interview mit IGN Italy erwähnt.

Welche Avenger noch kommen werden, steht bislang noch nicht fest. Auswahl bieten die Comic- und Filmvorlagen aber genug: Doctor Strange, Scarlet Witch, Black Panther und Ant-Man sind nur einige der Namen, die noch folgen könnten.

Erste konkrete Hinweise, dass Hawkeye früher oder später das Helden-Roster erweitern wird, ließen sich bereits kurz nach der Ankündigung auf der E3 2019 finden. Der Creative Director von Marvel Games teilte auf Twitter mit, dass die Hawkeye-Fans gehört würden und die Entwickler ihn ebenfalls lieben.

Hey #Hawkeye fans, we hear you...and we love Clint too! Stay tuned, True Believers! ?? #Reassemble #PlayAvengers https://t.co/TBmQMtYjQF