Marvel's Avengers: Infinity War - Die ersten Reaktionen sind da

Wenige Tage vor dem Kinostart der Comic-Verfilmung Marvel's Avengers: Infinity War am 26. April (US-Start: 27. April) feierten die vielen Stars des Films in Hollywood die Weltpremiere des Films.

Inzwischen sind nun auch die ersten Spoiler-freien Reaktionen (via Twitter) von den US-Journalisten eingetroffen, die den Film bereits vorab sehen durften. Die ausführlichen Kritiken dürfen aber erst zum Kinostart erscheinen.

Kritiker zeigen sich begeistert vom Superhelden-Spektakel

Mit dem dritten Avengers-Film feiert das Studio 10 Jahre Marvel Cinematic Universe und bildet mit dem Superhelden-Spektakel den Höhepunkt der erfolgreichen Filmreihe. In Avengers 4 wird nächstes Jahr der Kampf der vielen Superhelden aus den bisher 18 Marvel-Filmen fortgesetzt. Doch die Schlacht gegen Thanos fordert laut Marvel-Chef Kevin Feige auch prominente Opfer.

Und während die vielen Stars des Films, angefangen mit Robert Downey Jr. als Iron Man bis hin zu Chadwick Boseman als Black Panther, mit einem Video an die Fans appellieren, nicht zu spoilern, halten sich auch bei den ersten Reaktionen die Journalisten daran. Ohne etwas von der Story zu verraten, zeigen sich alle äußerst begeistert von dem neuen Marvel-Film.

Kara Warner von People Magazin:

Ho-ly smokes #avengersinfinitywar. Now I know why no one could say anything about this INSANE movie — Kara Warner (@karawarner) April 24, 2018

Grae Drake von Rotten Tomatoes:

Laughter. Fights. Tough decisions. Triumph and emptiness. @Avengers has it all. I feel the weight of what I just saw and the journey of the last ten years bearing down. Mama needs a drink. Wow. #infinitywar #ThanosDemandsYourSilence — Grae Drake (@graedrake) April 24, 2018

Germain Lussier von io9/Gizmodo:

Emotionally, narratively, visually, Avengers: Infinity War a very impressive piece of entertainment and storytelling. Somehow, it left me exhausted and excited at the same time. pic.twitter.com/YPICbbNNyQ — Germain Lussier (@GermainLussier) April 24, 2018

Peter Sciretta von Slashfilm:

#InfinityWar is everything you want, nothing you expect. It’s funny, surprising, dark, filled with delightful interplay between characters never seen on screen before. I know many filmmakers say they are trying to make a sequel in the vein of Empire Strikes Back, this succeeds. — Peter Sciretta (@slashfilm) April 24, 2018

Matt Singer von ScreenCrush:

AVENGERS: INFINITY WAR: A movie version of a massive comic-book crossover, for better (fun character interactions) and worse (it's pretty much all Infinity Stone shenanigans). YMMV. #avengersinfinitywar — Matt Singer (@mattsinger) April 24, 2018

Tasha Robinson von Verge:

AVENGERS: INFINITY WAR is basically CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR times 20, except with less hero-on-hero fighting. I think people who loved the airport fight in CIVIL WAR like I did will go nuts for this film, and people who were bored will be 20 times as bored here. #InfinityWar — Tasha Robinson (@TashaRobinson) April 24, 2018

Rodrigo Perez von Playlist:

#AvengersInfinityWar: #Marvel puts it all on the table and wipes it off. Stress-inducing, full of dread, darker than usual, yet, funny as hell and super entertaining. Terrifying Thanos razes the ground without mercy. Blockbuster noise? Yes, but with emotional stakes attached. pic.twitter.com/3zWP5LtCCk — Rodrigo Perez ??? (@YrOnlyHope) April 24, 2018

Angie J. Han von Mashable:

#AvengersInfinityWar: Despite some truly thrilling moments, feels like less than the sum of its parts. A definite step down after that epic run of GotGV2 / Spidey / Thor 3 / Black Panther, but what else did I expect? — Angie J. Han (@ajhan) April 24, 2018

Rudie Obias von ScreenRant:

AVENGERS: INFINITY WAR is very weighty and juggles most of its characters with consideration. It’s the closest thing to a Paul Thomas Anderson movie you’ll find in the Marvel Cinematic Universe. I Am Shook! #Marvel #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/YgntkXFIkv — Rudie Obias (@RudieObias) April 24, 2018

Eric Eisenberg von CinemaBlend:

Holy Hell. Avengers: Infinity War is the real deal. Was left breathless sitting in the theater. Real consequences, stunning moments, awesome character interaction, and some BIG and often devastating surprises. Oh, and Thanos is terrifying and amazing. Damn. pic.twitter.com/WWhsT12GTa — Eric Eisenberg (@eeisenberg) April 24, 2018

Steven Weintraub von Collider: