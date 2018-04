In nicht einmal 10 Tagen kommt Marvels Superhelden-Spektakel Avengers 3: Infinity War in die Kinos und schon jetzt wird darüber spekuliert, welcher Superheld den Kampf gegen den mächtigen Thanos (gespielt von Josh Brolin) wohl nicht überleben wird.

Ganz oben auf der Liste der möglichen Opfer befinden sich die Avengers der ersten Stunde des Marvel Cinematic Universe mit Iron Man und Captain America, die schon seit über 10 Filmen und 10 Jahren gegen die Schurken und Bösewichte aus dem Marvel Comic-Universum kämpfen. Und während die einen Cap als das erste Opfer sehen, wurden die Regisseure des Films auf ein anderes mögliches Opfer angesprochen: Iron Man.

Wird Iron Man zu Thanos Opfern?

So deuten sie im Gespräch mit The Hindu Times (via ComicBook) zwar an, dass Robert Downey Jr. aus verständlichen Gründen nicht für immer den beliebten Superhelden spielen wird. Jedoch habe man auch nicht vor, ihn irgendwie zu ersetzen:

"Es gibt niemanden, der Iron Man darstellen könnte, als Robert. Ich glaube nicht, dass das Publikum jemand anderes je akzeptieren würde. Er hat niemals uns gegenüber erwähnt, dass er Iron Man nicht mehr spielen wolle, aber es wird wohl irgendwann passieren müssen. Er kann den Charakter nicht für immer darstellen. Ich bin mit sicher, dass er im Laufe seiner Karriere auch andere Dinge tun möchte. Aber er liebt es diesen Charakter zu spielen, das weiss ich und wir lieben es, mit ihm zu arbeiten. Wir werden sehen, wo es uns hinführen wird."

Da Robert Downey Jr. nicht aufhören möchte, Iron Man zu spielen, wird es wohl ein anderes Opfer beim gigantischen Zusammentreffen mit dem übermächtigen Thanos geben.

Wer es sein wird, wird wohl erst beim Kinostart von Marvel's Avengers: Infinity War enthüllt, der am 26. April in die deutschen Kinos kommt.

Kinostart am 26. April: Ticketverkauf bricht Marvel-Rekord

Inzwischen hat der Kartenvorverkauf begonnen und verspricht einen sensationellen Kinostart mit über 200 Mio. Dollar Kino-Einnahmen, wenn man den Branchenkennern Glauben schenken mag.

Und die Besetzung des Films kann sich durchaus sehen lassen: Neben Robert Downey Jr. als Iron Man, spielen außerdem Tom Holland als Spider-Man, Chris Pratt als Star-Lord, Chris Hemsworth als Thor, Mark Ruffalo als Hulk, Paul Rudd als Ant-Man, Scarlett Johansson als Black Widow, Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, Zoe Saldana als Gamora, Karen Gillan als Nebula, Jeremy Renner als Hawkeye, Chris Evans als Captain America, Elizabeth Olsen als Scarlet Witch, Rocket Raccoon, Groot, Chadwick Boseman als Black Panther, Sebastian Stan als Bucky, Dave Bautista als Drax, Paul Bettany als Vision, Benicio Del Toro als Collector, Idris Elba als Heimdall und Gwyneth Paltrow als Pepper Potts.