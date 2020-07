Bügelt schon mal euren Superhelden-Strampler: Marvel's Avengers startet im August in die Beta-Phase, wie die Kollegen von IGN erfahren haben. Die Plattform-Termine für Vorbesteller beziehungsweise alle Spieler variieren dabei.

Dies sind die Termine für die Beta von Marvel's Avengers:

7. August: Exklusive Vorbesteller-Beta auf PlayStation 4 beginnt

14. August: PC- und Xbox-Vorbesteller dürfen ran

21. August: Die Open Beta auf allen Plattformen startet

Marvel's Avengers Open Beta - Alle Infos

Wie lange dauert die Beta?

Über die Dauer der Beta von Marvel's Avengers ist derzeit noch nichts bekannt. Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald neue Informationen ans Licht kommen.

Welche Inhalte sind spielbar?

Wie die Entwickler von Crystal Dynamics erklären, soll die Beta von Marvel's Avengers ein wenig von allem enthalten, das auch im fertigen Spiel vorkommt. So könnt ihr folgende Inhalte und Features erwarten:

Kampagnen-Quests

Koop-Missionen

Erkundung in War Zones und Drop Zones

Fortschritt eurer Helden

Außerdem wollen die Entwickler beim kommenden »Wartable«-Stream genauer darauf eingehen, was die Beta von Marvel's Avengers bereithält. Creative Drector Shaun Escayg sagt dazu:

"Diese Beta hat Fleisch auf den Rippen, aber sie ist nur ein kleiner Teil des fertigen Spiels."

Was ist Marvel's Avengers überhaupt?

Kurz gesagt leben wir in Avengers unsere Superhelden-Fantasien als Iron Man, Thor, Hulk & Co. aus. Schaut euch das Video an, wenn ihr sehen wollt, wie eine Mission mit Thor in Marvel's Avengers aussieht:

Wie das Spiel sowohl solo- als auch Koop-Spieler begeistern will (und ob das klappen kann), erklärt euch Redaktions-Superheld Vali in unserer Spielvorstellung zu Marvel's Avengers.

Einen noch tieferen Einblick in die Materie erhaltet ihr in unserem Plus-Special zu Avengers, das sich mit der Frage beschäftigt, wie Crystal Dynamics das Kino-Franchise mit dem Spiel auf die nächste Stufe heben will.