In der Meldung zum PC-Release von Spider-Man 2 steckt auch eine niederschmetternde Neuigkeit

Das Datum für den PC-Release für Marvel's Spider-Man 2 steht nun fest. Bildquelle: Marvel

Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 30. Januar 2025 für den PC. Das haben Publisher Sony und Entwickler Insomniac jüngst im PlayStation-Blog bekannt gegeben.

Bislang war der Titel nur für die PlayStation 5 erhältlich, inzwischen existiert auch eine Steam-Seite.

Allerdings beinhaltet die Bekanntgabe für viele Fans auch einen dicken Wermutstropfen. Denn mit der Ankündigung des Release-Termins für den PC steht nun auch fest, dass es nun doch keinen DLC-Nachschub geben wird.

0:49 Ankündigungs-Trailer: Marvel's Spider-Man 2 kommt am 30. Januar 2025 für den PC

Keine zusätzlichen Inhalte geplant

Zusammen mit der Ankündigung der PC-Portierung von Spider-Man 2 im PlayStation Blog hat Insomniac erklärt, dass sie »keine zusätzlichen Story-Inhalte« für das Spiel geplant haben. Dabei hatten viele Fans fest mit mehr Content gerechnet.

Denn noch 2018 erschien The City That Never Sleeps, ein Post-Game-DLC für Spider-Man. Dieser DLC kam einen Monat nach dem Release des Grundspiels heraus. Spieler erwarteten, dass beim Nachfolger, also Spider-Man 2, ähnlich verfahren werden würde.

Dabei war die Länge von Spider-Man 2 einer der Kritikpunkte bei der Veröffentlichung – so auch in unserem Test.

Fans: »Wirklich schade«

Unter anderem im Subreddit PS5 zeigen sich User frustriert über die Entwicklung. So schreibt etwa der User GullibleCheeks844:

Das ist wirklich schade. SM2 fühlte sich im Vergleich zu SM1 sehr kurz und inhaltsarm an. Ich hatte erwartet, dass ein ähnlicher dreiteiliger Story-DLC das abmildern würde. Wenn das nicht der Fall ist, war SM2 ein ziemlicher Reinfall. Abgesehen vom Traversal-System scheint SM1 in allen anderen Aspekten ziemlich überlegen zu sein.

Mit der Ankündigung wendet Entwickler Insomniac Games Spider-Man 2 den Rücken zu und konzentriert sich auf andere Projekte. Etwa dem angekündigten Marvel’s Wolverine, für das es allerdings noch kein Release-Datum gibt.

Das erlitt erst im vergangenen Jahr einen herben Rückschlag. Denn Hacker hatten es auf Insomniac abgesehen und erpressten das Entwicklerstudio. Die kriminelle Ransomware-Bande hatte rund 1,7 Terabyte Daten des Studios gestohlen und forderte knapp 2 Millionen Euro Lösegeld.

Als nicht gezahlt wurde, veröffentlichten die Hacker die Daten. Neben persönlichen Daten von Mitarbeitern waren das unter anderem Gameplay-Szenen und die komplette Story von Wolverine.