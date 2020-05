GameStar gibt euch heute einen Flirt-Tipp: Wenn euch ein verschlossener Alien-Kamerad, seines Zeichens tödlicher Assassine, vom tragischen Mord an seiner Frau erzählt - dann ist »Ich will dich, Thane« wirklich keine passende Antwort darauf.

Offenbar hat das niemand Commander Shepard erklärt. Und so startet eine der Romanzen in Mass Effect 2 mit dieser denkwürdig unpassenden Anmache. Wie es zu der wohl schlimmsten Flirt-Zeile im gesamten Spiel kam, erklärte kürzlich der verantwortliche Autor Patrick Weekes über Twitter.

Weekes begründet das Liebes-Malheur mit einer unglücklichen Mischung aus Zeitdruck und dem Dialog-Design von Mass Effect 2. Am Anfang stand ein Feedback vom Bug-Team: Die Romanze mit Thane sei nicht klar genug. Man könne den Start zu leicht versehentlich verpassen oder sogar ungewollt in die Beziehung rutschen. Die entsprechende Dialogoption mache nicht deutlich, dass sie einen Flirt darstelle. Dazu schreibt Weekes:

"Thane redet darüber, wie seine Frau gestorben ist. Er hat noch nie jemandem davon erzählt. Eine Shepard, die eine Beziehung starten will, sagt ihm, sie ist eine Stütze für ihn, was auch immer er braucht. Original war es ungefähr: Ich bin für dich da."

Damals gab es noch nicht keine Icons in Dialogen. Seit Dragon Age 2 machen diese Symbole, zum Beispiel ein Herz, deutlich, wohin die gewählte Zeile führt. In Mass Effect 2 musste sich der Autor etwas anderes einfallen lassen. Neuaufnahmen waren unmöglich, weil das Spiel fast fertig war. Er gibt seinen Gedankengang wieder:

"Ich 2009: Also, ich habe kein Herz-Icon, ich kann den Dialog überhaupt nicht ändern. Wortwörtlich das einzige, was ich tun kann, ist die Zeile zu ändern, und ich muss sie ändern, damit niemand irgendeinen Zweifel daran hat, was sie bedeutet.

Ich 2009: Nailed it (Deutsch: Geschafft)."