Mass Effect: Fans sind nach winzigem Teaser plötzlich in Sorge um einen heißgeliebten Charakter

Für Erinnerungen an emotional beladene Ereignisse braucht es nicht viel, um hervorzubrechen: Gerüche, einzelne Stimmen, Musik oder auch nur ein vertrautes Gesicht. Für Fans der Mass Effect-Trilogie sowie im geringeren Maße auch vom Ableger Andromeda löst Liara T'Soni eine Vielzahl an Gefühlen aus.

Da ist es wenig verwunderlich, dass selbst wenige Worte aus dem Mund eines Mass Effect-Produzenten so einiges lostreten können. Das bis dato letzte Lebenszeichen der Serie war der obige Teaser-Trailer. An dessen Ende offenbart sich Liara dank ihrer Biologie als vielleicht letzte Überlebende der ursprünglichen Crew nach Hunderten Jahren.

Liebeserklärung mit Folgen

In den sozialen Medien teilen Anhänger der Serie regelmäßig ihre Leidenschaft und einen lässt der Teaser zum irgendwann in der Zukunft erscheinenden nächsten Teil bis heute nicht los. Als er einen Kommentar, früher mal Tweet genannt, absetzte, in dem er sich und die Welt letztendlich fragte: Ist Liara nach all den Jahren glücklich?

Darauf antwortete ihm einer der Produzenten der Serie, Michael Gamble:

Glücklich... ich meine, es kommt darauf an.

Wenig überraschend sorgt diese Antwort für einige Unruhe, ja gar bei Manchen für offen geäußerte Verzweiflung: So appelliert Alexandra Jordan an Gamble:

Puh, Michael, bitte nicht solch eine doppeldeutige, unklare Antwort. Ich ertrage das nicht. Ich muss wissen, dass sie glücklich ist, ich brauche es zu wissen, dass es ihnen allen gut geht. Sie sollen nachts ruhig schlafen und nichts von all dem bereuen, was sie getan haben. Und am allermeisten brauche ich die Erkenntnis, dass sie alle noch am Leben sind, bitte!?

Ein anderer Nutzer spinnt derweil bereits ganz sachlich eine Theorie, was diese offizielle Antwort bedeuten könnte: Eventuell ist Shepard noch am Leben, was sie freut, aber er wird im neuen Teil als Antagonist auftreten, was Liara natürlich verdrießlich stimmt.

Doch die Mehrheit fühlt sich von der offenen, kryptischen Natur der Antwort augenscheinlich zugleich angezogen, wie auch im Regen stehen gelassen. Es häufen sich unter dem Thema Gifs mit Meme-Charakter, die die Zerrissenheit der Fans ausdrücken sollen.

Ein weiterer Kommentar von Gamble, der nichts mit Liara zu tun hat, ist derweil dennoch spannend: Ein User fragte ihn, was sein Lieblingsschiff der Serie sei. Gambles Antwort könnte reine Marketingmasche sein und doch begeistert sie viele: Eines, das ihr noch nicht kennt. Im neuen Mass Effect taucht also vielleicht, so denn wir ihm glauben wollen, ein noch cooleres Schiff auf als die Normandy. Nun denn, seien wir gespannt!

Was macht der obige Teaser-Trailer mit euch? Denkt auch ihr regelmäßig an Shepards Crew von der Normandy? Könnt ihr den nächsten Teil der legendären Reihe auch kaum erwarten? Was ist eure Fantheorie zu der Zeit zwischen den Teilen? Wird Mass Effect: Andromeda noch eine Rolle spielen? Oder wäre es euch sogar lieber, wenn Bioware den extra-galaktischen Ausflug schlicht vergessen würde? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!