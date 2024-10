»Es bleibt realistisch« – Chef hinter Mass Effect 5 beruhigt alle, denen Dragon Age 4 zu bunt ist

Bis auf einige Artworks und einen kurzen Teaser gibt es noch nicht viel zu Mass Effect 5 zu sehen.

Der Grafikstil von Dragon Age: The Veilguard stößt aktuell bei einigen auf gemischte Reaktionen. Für Fans von Mass Effect, dem anderen großen Bioware-Universum, scheint sich daraus sogar eine neue Sorge zu entwickeln: Wird Mass Effect 5 nun auch in einem bunteren Look daherkommen?

Diese Frage hat Project Director Michael Gamble nun höchstpersönlich geklärt und damit so manchen Sci-Fi-Fan beruhigt.

Mass Effect bleibt fotorealistisch

Michael Gamble macht klar, dass Mass Effect 5 optisch bei den Wurzeln der Serie bleibt. Auf X (ehemals Twitter) schrieb er, dass der kommende Titel den fotorealistischen Stil der ursprünglichen Trilogie beibehält: Mass Effect ist fotorealistisch und das wird es auch bleiben, solange ich dafür verantwortlich bin.

Damit grenzt er das Sci-Fi-Rollenspiel klar von Dragon Age ab, dessen neuer Look nur einer von vielen Punkten ist, die aktuell für zahlreiche hitzige Diskussionen rund um das Rollenspiel sorgen:

Neben der Grafik spielt für viele Fans auch der erzählerische Ton eine Rolle – und hier gibt es ebenfalls erfreuliche Nachrichten für Mass-Effect-Veteranen. Laut Gamble wird sich Mass Effect 5 am erwachsenen Ton der ursprünglichen Trilogie orientieren.

Damit setzt BioWare offenbar auf eine Rückkehr zu der ernsteren, mitunter düsteren Stimmung der Originalreihe rund um Commander Shepard, Garrus, Tali und Co., die Bioware mit dem viel kritisierten Andromeda aufgegeben hatte.

Was wir bisher über Mass Effect 5 wissen

Seit der offiziellen Ankündigung im Jahr 2020 hält sich Bioware mit weiteren Details zu Mass Effect 5 bedeckt. Einen konkreten Titel oder Release-Zeitraum gibt es bis heute nicht. Im November 2023 tauchten allerdings unbestätigte Gerüchte auf, die von einer Veröffentlichung nicht vor 2029 ausgehen.