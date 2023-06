Mass Effect 5: Release noch in weiter Ferne, aber Bioware verspricht Großes

Liara T'Soni kehrt in Mass Effect 5 zurück. Und Commander Shepard?

Wann kommt eigentlich das nächste Mass Effect? Diese Frage beschäftigt wohl alle Ehrenmitglieder der Normandy. Eine genaue Antwort darauf hat niemand, wahrscheinlich nicht mal Entwickler Bioware selbst. Aber es gibt immerhin ein kleines Lebenszeichen mit guten und schlechten Nachrichten für Fans.

Immer noch in der Vorproduktion

Mass Effect 5 befindet sich nach wie vor in der Preproduction-Phase. Laut Bioware arbeitet ein kleines Team von sehr erfahrenen Story-Autoren am Spiel. Sie legen vermutlich derzeit den erzählerischen Rahmen, das genaue Setting und Ähnliches fest. An die eigentliche Entwicklung geht es bestimmt erst, wenn Dragon Age: Dreadwolf erschienen ist – und das wird frühestens 2024 der Fall sein.

Wann erscheint Mass Effect 5 also? Das lässt sich sehr schwer vorhersagen, aber da sich Entwicklungszyklen deutlich verlängert haben, rechnen wir mit mindestens vier bis fünf weiteren Jahren Wartezeit – also bis 2027 oder 2028. Falls die Entwickler auf Probleme stoßen, kann sich diese Zeit auch noch deutlich verlängern.

Und die guten Nachrichten? Bioware bleibt zwar sehr vage, gab aber bekannt, dass das Franchise auf »spektakuläre Weise« vorangebracht werden soll. Das kann viel heißen oder eine leere PR-Phrase sein. Fest steht jedenfalls, es soll erneut ein Singleplayer-Rollenspiel werden, in dem einige alte Bekannte zurückkehren: Liara war schon in einem Teaser zu sehen.

1:43 Das nächste Mass Effect hat einen ersten Trailer

Immerhin wirft Bioware wohl mehr Arbeitskraft auf Mass Effect 5: Das Studio gibt das MMO Star Wars: The Old Republic an Entwickler Broadsword Online Games ab. Einige Entwickler sollen dann von diesem Projekt zu Dragon Age und Mass Effect umziehen.

Wann rechnet ihr mit Mass Effect 5? Glaubt ihr daran, dass wir das Rollenspiel noch in dieser Dekade in den Händen halten? Kommt es vor Elder Scrolls 6? Freut ihr euch darauf, in die Galaxie der Asari, Turianer, Salarianer, Kroganer und so weiter zurückzukehren oder habt ihr mit der Marke nach der Trilogie und Andromeda bereits abgeschlossen?