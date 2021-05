Mass Effect: Legendary Edition – Der Multiplayer könnte zurückkehren

Kommt der Multiplayer im Mass Effect Remaster doch noch? Project Director Mac Walters sagt ja - wenn genügend Spieler danach fragen. Im Interview mit IGN äußerte er sich zu den Herausforderungen und Chancen des Mehrspieler-Modus.

Obwohl die Mass Effect: Legendary Edition sehr gut bei Spielern und Kritikern ankommt, vermissen doch einige den Multiplayer aus Mass Effect 3. Der wurde im Remaster ersatzlos gestrichen, weil er zu aufwändig gewesen wäre, wie Walters angibt.

Den Mehrspieler-Modus auf einen modernen Stand zu bringen, hätte mindestens so viel Arbeit in Anspruch genommen wie die Überarbeitung des ersten Spiels:

"Es gab natürlich eine Menge Herausforderungen. Alles, was Crossplay betrifft, weil das inzwischen nun mal erwartet wird; was wir mit den Leuten anstellen, die den alten Multiplayer immer noch spielen - wie würdigt man das, wie bringt man sie in den neuen rein, können wir da eine Brücke bauen? Und das sind natürlich keine unlösbaren Aufgaben, da gibt es Dinge, die wir tun können, um den Multiplayer reinzubekommen.



Aber wenn man sich den Aufwand anschaut, den das erfordert hätte, das wäre locker genauso aufwändig oder noch aufwändiger gewesen wie das gesamte Mass Effect 1 und unser Fokus lag auf der Singleplayer-Erfahrung."