Mass Effect: Fragwürdige Statue verstört Fans zutiefst, jetzt ist der Verkauf gestoppt

Zum Start von Mass Effect 2 macht Shepard Schreckliches durch.

Würdet ihr euch eine Statue ins Wohnzimmer stellen, die einen der verstörendsten Momente aus Mass Effect zeigt? Nein, wir reden nicht vom sturzbesoffenen Grunt. Sondern vom Intro zu Mass Effect 2, in dem Commander Shepard (Achtung Spoiler) qualvoll im Weltraum erstickt. Kein besonders schönes Motiv, möchte man meinen - doch Bioware hat genau das als Dekoration verkauft.

»But why?«

Die kleine Statue tauchte im offiziellen Bioware Gear Shop auf, wo Merchandise zu hauseigenen Marken wie Mass Effect und Dragon Age vertrieben wird. So sah das umstrittene Kunstwerk für 135 US-Dollar aus (das es nur in der Version mit weiblicher Shepard gab):

Die Mass Effect Shepard's Todesstatue stellt die dramatische Eröffnungsszene von Mass Effect 2 dar: Commander Shepard wird aus der zerfallenden Normandy herausgeschleudert und rast durch den Weltraum in ihr vorzeitiges Ende. Beschreibung aus dem Gear Store

Okay, aber … warum? Wer möchte sich das kaufen und immer wieder nostalgisch an diesen traumatischen Moment zurückdenken? Diese Frage stellten zahlreiche verwirrte Fans bei Twitter, teilweise leicht besorgt, ob beim Merch-Team von Bioware alles okay sei.

Wenig später wurde die Statue dann wieder offline genommen, aktuell ist sie im Shop nicht mehr zu finden. In einem Statement erklärte Bioware diese Entscheidung so:

Hallo zusammen, heute haben wir den Verkauf unserer neuesten Mass Effect Shepard-Statue angekündigt. Diese Statue sollte Teil einer Serie sein, die an einige der wichtigsten und emotionalsten Momente der Serie erinnern sollte. Die Art und Weise, wie wir sie angekündigt haben, hat das nicht richtig vermittelt und dem Moment in der Serie nicht die gebührende Würdigung verschafft. Aus diesem Grund werden wir den Verkauf der Statue pausieren, bis wir euch den größeren Plan mitteilen können. Vielen Dank! BioWare Gear Store

Bisher ist unklar, ob und wann die Statue in den Shop zurückkehrt und welche weiteren Motive in dieser Reihe präsentiert werden könnten. Die Virmire-Bombe? David, der an Projekt Overlord angeschlossen ist? Mordins Marsch zum Aufzug? Rot, blau, grün? Schreibt uns gern eure eigenen Ideen für morbide Mass-Effect-Deko, die ihr euch ins Wohnzimmer stellen würdet.