Bioware Collection im Steam Sale: Bei Dragon Age & Mass Effect spart ihr gerade 160 Euro

Bei Steam sind gerade zwei der besten Rollenspiel-Reihen aller Zeiten im Angebot.

Service-Meldung für Fans von Rollenspielen mit viel Entscheidungsfreiheit und langen, emotionalen Geschichten: Bei Steam bekommt ihr gerade ein riesiges Bioware-Bundle besonders günstig.

Perfekt ist das Paket auch für diejenigen, die bisher nur entweder Mass Effect oder Dragon Age gespielt haben und die andere RPG-Reihe nachholen möchten. Wir verraten euch, was genau drin steckt!

Das bietet das Bioware-Bundle

Im Steam-Päckchen mit dem klingenden Namen »Bioware Mega Collection« sind folgende Titel verschnürt:

13:10 Ein rundum gelungenes Paket - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest - Mass Effect: Legendary Edition im Videotest

Wie viel kostet das? Alle diese Spiele bekommt ihr hier im Shop für 19 Euro statt 179 Euro – ihr spart also 160 Euro ein. Sämtliche Einzelspiele sind gerade ebenfalls stark reduziert, falls euch also nur ein Titel fehlt, könnt ihr auch direkt via Steam zuschlagen.

Wie lange gilt das Angebot? Steam zeigt zwar nicht ausdrücklich im Shop an, wie lange der Bündelrabatt gilt. Die Einzelspiele sind bis zum 29. Mai runtergesetzt, also wird das Gesamtpaket ebenfalls bis zum 29. Mai reduziert sein.

Für wen lohnt sich das?

Wer Rollenspiele, coole Charaktere und packende Geschichten liebt, kommt um Biowares Reihen eigentlich nicht herum.

Dragon Age ist die Dark-Fantasy-Reihe des Studios, in der die einzelnen Spiele nicht direkt verknüpft sind, ihr könnt theoretisch also mit jedem Teil anfangen – dadurch verpasst ihr aber ein paar größere Zusammenhänge.

Mass Effect dagegen besteht aus einer Sci-Fi-Trilogie mit gleichem Hauptcharakter, dem oder der fantastischen Commander Shepard. Die Legendary Edition poliert besonders das angestaubte Mass Effect 1 auf und fügt Komfort-Features ein.

Mass Effect: Andromeda ist ein Spin-Off, das in einem anderen Teil des Weltraums spielt als die Trilogie. Das Spiel litt zum Release unter schweren Technikproblemen und gilt vielen als erzählerisch schwächer als die Vorgänger. Inzwischen sind die Bugs und Grafikschnitzer behoben, aber so richtig hat sich der Titel nicht vom Launch erholt - geplante DLCs sind nie erschienen.