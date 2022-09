GOG verschenkt Globalstrategie-Klassiker – ihr müsst euch aber beeilen!

Nicht nur Epic verschenkt hin und wieder Spiele. Auch bei der Verkaufsplattform GOG könnt ihr euch hin und wieder einen Titel gratis schnappen. Gerade gibt es den alten Strategie-Hit Master of Magic für kurze Zeit kostenlos. Das ist aber noch nicht alles: Die Neuauflage hat nun einen offiziellen Release-Termin!

Falls nicht allen Master of Magic ein Begriff ist, keine Bange. Immerhin hat der Titel schon satte 28 Jahre auf dem Buckel! Deshalb klären wir zuerst, was den Strategie-Hit so besonders macht.

Was genau ist Master of Magic Classic?

In dem Globalstrategie-Titel spielt ihr einen mächtigen Zauberer, der die Welt unter seine Fittiche kriegen möchte. Das rundenbasierte Spiel kann man ungefähr mit den Civilization-Spielen vergleichen, kommt jedoch mit mehr Fantasy-Elementen daher.

Als der Titel ursprünglich im Jahr 1994 erschien, hat Master of Magic ganz schöne Wellen geschlagen. 2000 hielt IGN das Spiel noch für eine der besten PC-Titel aller Zeiten. Bis heute schwebt der Titel vielen in guten Erinnerungen. Das zeigen einerseits die 97 Prozent positiven Rezensionen auf Steam, aber auch Kollege Micha hält sehr viel von dem Spiel. Hört euch gerne mal seinen Podcast zu Master of Magic an:

Jetzt gibt es das Spiel kostenlos auf GOG, ihr müsst euch aber beeilen. Master of Magic Classic ist nur bis zum 2. Oktober um 23:59 gratis. Über folgenden Link könnt ihr euch den Titel direkt sichern:

Neuauflage hat einen Release

Vor knapp zwei Jahren hat das Studio MuHa Games mit dem Publisher Slitherine Ltd. angekündigt, an einem neuen Master of Magic zu arbeiten. Wir waren anfangs auch noch skeptisch. Bisher war der angepeilte Release-Zeitraum irgendwann in diesem Jahr. Jetzt wissen wir: Das neue Master of Magic soll am 13. Dezember erscheinen. Ein bisschen Gameplay könnt ihr euch über dem Absatz ansehen.

Werdet ihr den alten Klassiker erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal eine Chance geben? Oder wartet ihr lieber auf die baldige Neuauflage? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!