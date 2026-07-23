Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

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200 Millionen Dollar teuer, aber bös im Kino gefloppt: Einen der größten Fantasy-Filme 2026 könnt ihr schon jetzt im Prime-Abo streamen

Nur etwa einen Monat nach dem (enttäuschenden) Kinostart von Masters of the Universe könnt ihr den Film um He-Man bereits zuhause schauen.

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Vali Aschenbrenner
23.07.2026 | 10:21 Uhr

He-Man triumphierte zwar über Skeletor, aber nicht an den Kinokassen. Bildquelle: Amazon MGM Studios He-Man triumphierte zwar über Skeletor, aber nicht an den Kinokassen. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Falls ihr Masters of the Universe im Kino verpasst oder ignoriert habt, findet ihr den neuen Film um He-Mans Kampf gegen Skeletor schon jetzt bei Prime Video: Seit dem 22. Juli 2026 könnt ihr das Abenteuer zuhause im Abo streamen und das, obwohl das erst etwas mehr als einen Monat zuvor über die große Leinwand flimmerte.

Masters of the Universe hat sich im Kino aber auch schwergetan: Bei einem Budget von zwischen 170 und 200 Millionen, konnte der Film weltweit nur knapp 114 Millionen einspielen und gilt damit als herber Flop (via Box Office Mojo). Die Amazon MGM Studios sehen das aber nicht ganz so eng, denn ihnen ging es mehr darum, Merchandise-Verkäufe anzukurbeln.

Die Kritiken zu Masters of the Universe fallen auf Rotten Tomatoes nur zu 67 Prozent positiv aus (auf IMDb steht der Film bei einer 6,8), von den Zuschauern gibt es mit 86 Prozent schon weitaus mehr Liebe. 

Darum geht's im neuen He-Man-Kinofilm

Und falls ihr euch fragt, worum es in Masters of the Universe überhaupt geht: Mit der Regiearbeit von Travis Knight (Bumblebee, Kubo: Der tapfere Samurai) wird das 45 Jahre alte Fantasy-Franchise um He-Man wiederbelebt.

Die Geschichte wagt keine großen Überraschungen und versucht sich an einer altbekannten Formel: Der fiese Skeletor (Jared Leto) überfällt das Königreich Eternia und aus dessen Krallen muss Prinz Adam (Nicholas Galitzine) seine Heimat nun befreien. Mit am Start sind dabei unter anderem Camila Mendes als Teela, Idris Elba als Duncan/Man-At-Arms und Alison Brie als Evil-Lyn.

Einen konkreten Eindruck bekommt ihr im offiziellen Trailer zu Masters of the Universe:

Video starten 1:57 »Das ist der Trailer, der mich endgültig überzeugt hat!!!« - Viele Fans haben fast 40 Jahre auf die Neuverfilmung von Masters of the Universe gewartet

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Wie steht es um Masters of the Universe 2?

Ob Masters of the Universe eine Fortsetzung bekommt, ist aktuell fraglich. Regisseur Travis Knight hat zwar große Pläne für einen zweiten Teil und sogar ein ganzes Franchise, das mit gleich mehreren Post-Credits-Szenen angeteast wird (lasst also den Abspann laufen).

Doch die Bilanz an den Kinokassen ist nun mal keine besonders gute, auch wenn das die Amazon MGM Studios nicht zu kritisch sehen. Ein Masters of the Universe 2 dürfte also nun vor allem davon abhängig sein, wie gut sich He-Man im Streaming-Abo schlägt und ob die Spielzeug-Verkäufe wie erhofft angekurbelt wurden.

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