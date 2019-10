Passend zum 20. Jubiläum des Kultfilms Matrix bestätigte das Filmstudio Warner Bors. kürzlich die seit geraumer Zeit geplante Fortsetzung der Science-Fiction-Reihe. Für Matrix 4 kehren tatsächlich Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren Rollen als Neo und Trinity zurück.

Noch immer ungeklärt ist ein Wiedersehen mit Laurence Fishburne als Morpheus. Während sich das Studio weiterhin in Schweigen hüllen, kursieren bereits diverse Gerüchte über die Suche nach einer jüngeren Ausgabe der bekannten Figur.

Wird Abdul-Mateen II zum jungen Morpheus?

Nun soll laut Variety Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II einen wichtigen Part im Film einnehmen. Zwar gibt es noch keine Details zu seiner Hauptrolle im Film, auch stehe man noch in Verhandlungen. Jedoch verdichten sich die Hinweise darauf, dass er für die Rolle des jungen Morpheus vorgesehen ist. Passen würde es jedenfalls.

Comic-Fans dürften den Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II zuletzt als Aquaman-Gegenspieler Black Manta im DC-Film von James Wan mit Jason Momoa gesehen haben. Außerdem spielt er demnächst in der neuen Watchmen-Serie mit. Bekannt wurde er mit der inzwischen wieder eingestellten Netflix-Serie The Get Down (2016-2017).

Matrix 4 geht 2020 in Produktion

Lana Wachowski wird neben der Regie gemeinsam mit Aleksander Hermon und David Mitchell auch das Drehbuch zu Matrix 4 schreiben. Ob auch ihre Schwester Lilly Wachowski an der Produktion beteiligt ist, konnte noch nicht bestätigt werden.

Die Wachowskis haben gemeinsam im Jahr 1999 den ersten Matrix-Film gedreht, der bis heute Kult ist und für viele nachfolgende Sci-Fi-Produktionen neue Maßstäbe setzte. 2003 folgten Matrix Reloaded und Matrix Revolutions.

Matrix 4 soll nun im Laufe des nächsten Jahres gedreht werden. Ein Kinostart ist somit nicht vor 2021 zu rechnen, spätestens 2022.