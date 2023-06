Maurice startet seinen eigenen YouTube-Kanal und knöpft sich direkt den Diablo-Shop vor

Maurice schaut sich in seinem neuen Video den Shop von Diablo 4 ganz genau an.

Der größte Release des ganzen Jahres steht uns bevor! Ihr werdet es sicher schon mitbekommen haben: Maurice eröffnet die Pforten zu seinem eigenen YouTube-Kanal - ach ja, und Diablo 4 ist auch erschienen. Gemeinsam ergibt das natürlich eine teuflisch gute Kombination und genau deshalb geht es im allerersten Video von Maurice auch genau um dieses Thema.

Und weil wir euch gut kennen und wissen, dass ihr am liebste hört, wie Maurice sich über Dinge aufregt, macht er das auch in seinem ersten Video. Darin stürzt er sich nämlich auf den Ingame-Shop des Action-Rollenspiels.

Seine wichtigste Erkenntnis: Es ist traurig, dass so ein Shop inzwischen normal ist.

Das hält Maurice vom Ingame-Shop von Diablo 4

Nachdem Blizzard mit dem Ingame-Shop von Diablo Immortal für eine böse Überraschung gesorgt hat, muss man bei Diablo 4 natürlich ganz genau hinschauen. Da kann Blizzard noch so oft im Vorfeld behaupt, es gäbe keine Pay2Win-Mechaniken.

Allerdings gibt auch Maurice-Entwarnung und zieht das Fazit, dass der aktuelle Shop auf jeden Fall keine Macht für bare Münze aushändigt. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass bislang der Battle-Pass noch fehlt. Hier besteht weiterhin der Verdacht, dass er Pay2Progress sein könnte.

Doch auch jetzt schon gibt es einige Punkte, die Maurice missfallen:

Die Preise im Shop von Diablo 4 sind wirklich unerhört hoch - bis zu 25 Euro!

Der Shop setzt auch auf ein paar unangenehme Tricks, um Leute zum Kauf zu bewegen.

Für Maurice ist es traurig, dass solche Shops inzwischen nicht nur normal, sondern das kleinere Übel sind.

Auch Kollege Dimi hat sich den Shop angeschaut und weiß aus seiner Zeit mit Call of Duty - es wird noch viel schlimmer.

Mehr von Maurice auf YouTube und Twitch

Das Shop-Video markiert nur den Start von vielen Videos, die ihr in Zukunft auf Maurices Kanal erwarten könnt. Hier werden regelmäßig Highlights und Zusammenschnitte aus seinen Streams auf Twitch hochgeladen. Natürlich geht es dabei in der Regel um Strategiespiele und das aktuelle Weltgeschehen rund um Gaming. Gerade zu Diablo könnt ihr in der nächsten Zeit viel bei ihm sehen!

Beispielsweise auch heute am 2. Juni wieder seit 16:30 Uhr, außerdem Samstag und Sonntag um jeweils 12 Uhr! Schaut einfach vorbei!