Die Entwicklung von Mavericks: Proving Grounds wurde eingestellt. Dem Spiel, das mit Dingen wie 1.000 Spielern pro Match, einem Hub und der Möglichkeit, die Umwelt ganz im Stile von Battlefield zerstören zu können, ging das Geld aus. Bis zur Veröffentlichung schaffte es das Spiel nie. Nur eine Alpha-Version des Titels wurde getestet.

Die Einstellung gab der Entwickler auf der offiziellen Webseite zu dem ambitionierten Projekt bekannt. Hier erklärt er, dass die Finanzierung nicht ausreicht. Die Meldung kommt etwas überraschend, da erst letzte Woche zusammen mit einem Update ein neuer Alpha-Test startete.

Mavericks: Proving Grounds wurde bereits 2017 als »Project X« angekündigt und als »die Zukunft des Battle-Royale-Genres« bezeichnet.

