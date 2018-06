Gestern Abend fand die PC Gaming Show im Rahmen der E3 2018 statt. Teil der PK rund um unsere Lieblingsplattform war auch Mavericks: Proving Grounds. Das riesige Battle-Royale-Spiel für 1.000 Spieler wurde in einem Trailer genauer vorgestellt, den ihr euch über der News anschauen könnt.

Außerdem wurde eine Closed Beta für den August 2018 angekündigt. Man kann sich bereits auf der offiziellen Website anmelden. Registriert man sich bis zum 17. Juni, gibt es einen kostenlosen Ingame-Waffenskin und ein Outfit spendiert. Mavericks soll noch dieses Jahr in den Early Access starten und 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Mavericks: Proving Grounds - Screenshots ansehen

Plus-Report: Battle Royale: Erfolg auf Leben und Tod - Woher kommt das Phänomen?

Viele Spieler und viel Tiefgang?

Mavericks wird einen Battle Royale Mode für 1.000 Spieler auf einer 16x16km großen Karte bieten. Die Spieler treten dann in Fünfer-Squads an. Alternativ kommt noch ein Modus für 400 Spieler, in dem man auch allein mitmischen kann. Mavericks fällt damit deutlich größer als die Konkurrenten PUBG und Fortnite aus.

Damit die Matches nicht lang und dröge werden, muss der Titel deshalb auch viel Tiefgang und taktische Möglichkeiten mitbringen. In der Theorie klingt es zumindest danach: Man soll andere Spieler aufspüren können, indem man ihre Spuren wie Fußabdrücke liest. Außerdem wird es zerstörbare Umgebungen und Wildtiere geben, die in der Welt zuhause sind. Zum Release soll neben den Battle-Royale-Modi noch ein Survival-Modus samt persistenter Welt hinzukommen, der diese Features richtig ausnutzt.

Auch sonst war Battle Royale natürlich ein beliebtes Thema auf der diesjährigen E3. Battlefield 5 wird genauso wie Call of Duty: Black Ops 4 seinen eigenen Last-Man-Standing-Modus erhalten.