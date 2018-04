MechWarrior 5: Mercenaries - Trailer zeigt im Spiel mögliche Zerstörung

Welche Zerstörung in Piranha Games' MechWarrior 5: Mercenaries möglich ist, zeigt der neue Destruction-Trailer der Kollegen von IGN. Im Video geht es Kampfhubschraubern, Geschütztürmen, Panzern und feindlichen Mechs genauso effektvoll an den Kragen, wie Gebäuden in der Spielwelt.

Dabei greifen die riesigen, von menschlichen Piloten gesteuerten Kampfroboter, genannt Mechs, auf ein vielseitiges Waffenarsenal aus Laserkanonen und Raketen zurück, um ihre Feinde zu zerlegen. Ein Mech im Video zerstört sogar einen Panzer, indem er von oben auf ihm landet.

Mehr Infos zu MechWarrior 5 findet ihr in unserer Preview. In unserem Faktencheck dagegen lest ihr alles Wissenswerte über den Release, die Technik und den Umfang von MechWarrior 5: Mercenaries.

MechWarrior 5: Mercenaries erscheint im Dezember 2018 für den PC.

