»Erlebe meine Kindheit wieder« - Eine 23 Jahre alte Shooter-Legende sieht dank Unreal Engine 5 wieder taufrisch aus

Dieser Soldat würde sich über ein offizielles UE5-Remake riesig freuen.

Die Unreal Engine 5 zeigt mal wieder, was sie besonders gut kann: alten Spieleperlen neues Leben einhauchen. So auch diesmal mit Medal of Honor: Allied Assault.

Wenn euch der Titel nichts sagt, wundert euch nicht. Der Shooter erschien hierzulande am 19. Februar 2002 für den PC und darf mit 23 Jahren nicht nur bereits wählen, sondern ist wohl schon aus dem Mutterhaus namens Electronic Arts ausgezogen. Hach, sie werden so schnell groß …

Zurück zum Thema: Ein Remake von Medal of Honor in der Unreal Engine 5, wie würde das aussehen? Ein Künstler hat nun die Antwort darauf.

Qualität auf höchstem Niveau!

Der YouTuber Jos van Laar hat laut eigener Aussage rein zu Unterhaltungs- und Lernzwecken das kultige Level Zerstörung von U-529 in der UE5 nachgebaut.

Das Ergebnis ist für ein Fan-Projekt visuell wirklich überzeugend, anschauen könnt ihr es euch hier:

Zum besseren Vergleich haben wir euch noch das Level aus dem Originalspiel rausgesucht:

Vor allem Beleuchtung, Texturen und die dichte Atmosphäre könnten glatt aus einem echten Remake von EA stammen. Vor allem aber bei den steifen und gelegentlich auch unfreiwillig lustigen Animationen ist dem UE5-Projekt anzumerken, dass es sich hierbei um kein echtes Spiel handelt.

Das ist den Zuschauern auf YouTube aber herzlich egal. Sie feiern das Gesehene und überschlagen sich mit Lob:

Das ist Qualität auf höchstem Niveau. Als ob ich meine Kindheit wieder erlebe […].

Danke, dass du das gemacht hast, das ist eine schöne Erinnerung an die Vergangenheit.

Das sieht genau so aus, wie ich mir diese Szene mit heutiger Grafik vorstellen würde. Eine extrem phänomenale Arbeit […].

Ich hatte ehrlich gesagt nur ein paar zusammengewürfelte Cinematics mit minimalem Aufwand erwartet, aber ich bin sehr beeindruckt! Ein Hauch von Nostalgie, sogar bis hin zur Platzierung der NPCs.

Wie geht's mit Medal of Honor weiter?

Von offizieller Seite aus ist derzeit kein neuer Teil angekündigt. Zuletzt erschien mit Medal of Honor: Above and Beyond ein reiner VR-Titel aus dem Hause Respawn, der auf Steam aber nur mittelprächtig bei den Usern ankommt.

Wie es darüber hinaus mit der Serie weitergeht, steht also in den Sternen. Dank des Fan-Projekts wissen wir nun aber, dass es keine Ausrede für schlechte Grafik gibt!

