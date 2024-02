Death Stranding 2 wurde ausführlich enthüllt und bleibt dennoch ein riesiges Mysterium

Death Stranding 2 handelt von … tja, das weiß wohl nur Herr Kojima.

Sam Porter Bridges ist zurück! Gut sieht er aus, etwas gealtert zwar, aber das kann in der mysteriösen Welt von Death Stranding 2 ja schnell mal passieren. Seit der Sony State of Play wissen wir jetzt immerhin: Das Spiel erscheint 2025, soll laut dem Trailer äußerst schick aussehen und lässt Fans schon jetzt in Jubel ausbrechen.

Ach ja, und natürlich sind die Babys wieder mit am Start. Aber sonst? Es ist Death Stranding, was erwartet ihr? Viele Fragezeichen, viele Andeutungen, jede Menge Mindfuck - also genau das, was die Fans an den Spielen von Hideo Kojima so lieben.

Das rund zehnminütige Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

9:40 Death Stranding 2 zeigt 10 Minuten neues Gameplay und wir haben nur noch mehr Fragezeichen

Psychopathen, Babys und eine gesprächige Puppe

Wirklich viel zur Handlung ist wie schon erwähnt auch nach dem Trailer nicht bekannt. Wir bekommen eine Vielzahl von altbekannten und auch neuen Charakteren zu Gesicht. Zu Beginn sehen wir, wie eine mit einer schwarzen Masse überzogene Gestalt von der schon aus dem Vorgänger bekannten (und nun doch nicht gealterten?) Fragile gerettet wird.

Dann sehen wir Sam wieder. Kurz darauf widmet er sich seinem liebsten Zeitvertreib: dem Wandern. Diesmal aber nicht mehr zwischen den United Cities of America hin und her, sondern … na ja, woanders. Und auch ein Baby hat er wieder umgeschnallt. Außerdem wird er begleitet von einer sehr gesprächigen Holzpuppe, die lautstark bekundet, nicht an seinem Hinterteil hängen zu wollen.

Haben wir was vergessen? Ach ja: Ein Psychopath (ist das Higgs?), der optisch an eine Mischung aus Heath Ledgers Joker und einem Bandmitglied von KISS erinnert, möchte richtig fiese schlimme Dinge anstellen. Auch er hat ein Baby - aber ein totes? Ihr merkt schon: Wir spekulieren fleißig mit, so wie die Fans im Internet.

Und jetzt alle! »I was made for lovin' you, baby - You were made for lovin' me!«

Die Fans sind aus dem Häuschen

Die Fans sind aber nicht nur am Rätseln, sondern vor allem am Jubeln. Lasst uns ein paar Reaktionen von Reddit und YouTube sammeln, um die derzeitige Stimmung unter Death-Strandlern abzubilden:

Was zur Hölle ist hier los? Lmao Ich liebe es!

Meine Emotionen! MEINE EMOTIONEN!!!

Nur Kojima kann einen 10-minütigen Trailer machen, der einen mit mehr Fragen zurücklässt, als man vorher hatte.

Unser Lieblingskommentar ist aber der nun folgende. Ein Fan fasst den Trailer vortrefflich zusammen. Ihm wird sogar die Ehre zuteil, diesen Artikel abzuschließen:

Ein extravaganter Psychopath, der als Cyborg wieder zum Leben erweckt wurde, kämpft mit einer mit einer Railgun ausgestatteten E-Gitarre gegen einen Cyborg-Ninja-ähnlichen Mecha, der von einem toten Baby besessen ist.

Was sagt ihr zu Death Stranding 2? Hat euch der neue Gameplay-Trailer auch so umgehauen wie viele andere Fans im Internet? Oder habt ihr angesichts der verworrenen Story rund um Babys, Schattenwesen und schwarzen Schlamm schon jetzt kapituliert? Habt ihr den Vorgänger gespielt, genossen und verstanden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!