Auf der ersten Xbox erschien, exklusiv in Japan, Metal Wolf Chaos. Das ist nun schon 14 Jahre her, doch FromSoftware und Devolver Digital beleben das verrückte Spiel wieder, in dem der US-Präsident mit einem Mech gegen Horden von Gegnern schießt.

Metal Wolf Chaos XD ist ein Remaster und bietet neben 4K-Grafik und 16:9-Unterstützung vor allem eine Menge absurder Action. Im Third-Person-Mech-Shooter schlüpfen wir in die Haut des US-Staatschefs Michael Wilson und kämpfen gegen eine Armee, die von dessen Vizepräsidenten geleitet wird und ihn aus dem Amt heben soll.

Der Präsident trägt dabei den Metal-Wolf-Anzug, der nichts anderes als ein Mech ist und ballert sich durch die Vereinigten Staaten. Schauplätze sind der Grand Canyon, die Brooklyn Bridge und natürlich das Weiße Haus.

Man darf gespannt sein, wie der Titel außerhalb Japans ankommt, doch die verrückte Prämisse dürfte für viele Spieler Grund genug sein, das Spiel zumindest im Auge zu behalten.

Metal Wolf Chaos XD erscheint noch 2018. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wird noch kommuniziert.

