Mickey Mouse gehört jetzt nicht mehr Disney allein und natürlich wird direkt Horror draus

Der Origial-Mickey hat eine dunkle Zeit vor sich. Zum Beispiel im kommenden Noir-Spiel Mouse.

Wundert euch nicht, wenn ihr in den nächsten Tagen ständig Bilder von Mickey Mouse in Horror-Settings in die Feeds gespült bekommt: Die schwarz-weiße Cartoonfigur gehört jetzt nicht mehr Disney, sondern allen. Das gleiche gilt für Minnie Mouse, aber Achtung: Gemeint ist damit wirklich nur das Original von 1928!

Natürlich lauerten viele schon darauf, wenn die Figuren verfügbar werden – und haben direkt ihre kommenden Projekte angekündigt.

Was genau ist jetzt für alle verfügbar?

Es geht um die ersten Versionen von Mickey und Minnie, wie sie im Kurz-Cartoon »Steamboat Willie« zu sehen sind. Den kennt ihr garantiert schon, zumindest vom Sehen:

So sah Mickey vor knapp 100 Jahren aus, im acht Minuten langen Kurzfilm »Steamboat Willie«.

Disney hat ab sofort nicht mehr das Urheberrecht an diesen Versionen, sie können jetzt von allen ohne Erlaubnis frei genutzt werden und sind Teil der Public Domain (im deutschen Recht »gemeinfrei«) – zumindest in den USA und vielen anderen Ländern. Auch bekannte Marken wie Winnie Pooh, Alice im Wunderland, Das Dschungelbuch und Sherlock Holmes sind bereits öffentlich. Nach US-Gesetz bleibt das Urheberrecht für maximal 95 Jahre bestehen, danach werden solche Werke frei verfügbar.

Die aktuelleren Versionen von Mickey und Minnie unterliegen aber immer noch dem Copyright von Disney und dürfen auf keinen Fall ohne Genehmigung verwendet werden! Außerdem muss deutlich werden, dass Disney nicht der Hersteller oder Vertreiber der Produkte ist.

Was für Spiele und Filme wurden angekündigt?

Mouse bedient sich bei der schwarz-weißen Cartoon-Ästhetik und macht daraus einen düsteren Noir-Detective-Thriller. Entwickler Fumi Games hat vor kurzem den geplanten Release für 2025 bekannt gegeben, hier seht ihr einen Trailer:

1:00 Mouse: In diesem Cartoon-Shooter geht es überraschend brutal zu

Wenig überraschend ist auch schon der erste Slasher-Horrorfilm enthüllt, das hat ja vor wenigen Jahren bei Winnie Pooh auch nicht lange gedauert. Mickey wird in »Mickey’s Mouse Trap« zum maskierten Killer, der seine Opfer durch tödliche Fallen schickt. Hier der Trailer:

Sicherlich werden in den kommenden Monaten und Jahren noch viele weitere Spiele dazu kommen, die sich an der Marke bedienen, so wie es ja auch bei Sherlock Holmes und Co. der Fall ist.

Was haltet ihr von den angekündigten düsteren Mouse-Projekten? Findet ihr Horrorfilme und -spiele spannend, die auf solchen vorher familienfreundlichen Marken basieren oder langweilen euch deartige Adaptionen? Wartet ihr darauf, dass eine bestimmte Marke Teil der Public Domain wird? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.