Der Microsoft Flight Simulator könnte 2020 (oder später) zur Lösung der Pilotenkrise beitragen - indem im Spiel absolvierte Flugstunden für den echten Pilotenschein geltend gemacht werden.



Aktuell fehlen für den zivilen Luftverkehr zwischen 300.000 und 700.000 Piloten weltweit. Entsprechend hoffnungsvoll war die Reaktion der Hersteller von Flugzeugen und professionellen Flugsimulatoren auf die Ankündigung des neuen Flight Simulators. Das jedenfalls erzählte uns MS Flight Sim Project Lead Jörg Neumann im Interview.

"Sie haben gesagt: Jörg, ihr müsst uns helfen. Okay, wir wollen helfen. Aber es kommt wirklich darauf an, wann. "

Laut Neumann ist das Interesse der Hersteller an einer Kooperation mit dem Microsoft Flight Simulator sehr hoch. Allerdings konzentriere sich das Entwicklerteam rund um Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence) zurzeit voll darauf, 2020 ein funktionstüchtiges Spiel in den Handel zu bringen. Eines, das vor allem jene Spieler anspricht, die virtuelles Fliegen zum Hobby haben.

Erstmals gespielt:



Das Comeback des Microsoft Flight Simulator in der Riesen-Preview

Für die Zeit nach Release schließt der Projektleiter aber nichts aus. So denke man bereits jetzt über eine Co-Piloten-Funktion nach:

"Viele Leute wollen, dass die Fluglehrer in ihrem Haus sitzen können und in das Spiel reintelefonieren und helfen. Dass es wirklich so eine Art Übungsstunde wird. Und wir wollen das auch."