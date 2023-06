Flight Simulator 2024 macht die Leute stinksauer - was ist da los?

Nach der Ankündigung vom Microsoft Flight Simulator 2024 wittern Fans der Serie Abzocke. Zurecht?

Entwickler Asobo und Publisher Microsoft haben im Zuge des Xbox Games Showcase 2023 die nächste Iteration des Microsoft Flight Simulators angekündigt. Das Sequel zum 2020 erschienenen Neustart der Serie trägt den Zusatz 2024 und soll im kommenden Jahr abseits von Verbesserungen in allen Bereichen und etlichen neuen Fluggeräten einen Karrieremodus mit allerlei Missionen mitbringen.

Das ist doch ein Grund zum Feiern, oder? Flugsimulationen waren nie zuvor so lebendig und massenmarkttauglich wie aktuell. Doch in den sozialen Medien sowie im offiziellen Forum häufen sich vor allem Fragen, Sorge und Unmut an. Was ist da los?

Neuer Teil, neue Käufe, alte Probleme?

Wer sich zum Beispiel in diesem Forenthread umschaut, erkennt schnell, dass in Folge der Ankündigung die Frage- und Ausrufezeichen in den Köpfen der Fans nur so herumfliegen. Wir greifen mal einige heraus:

Ist das ein neuer, eigenständiger Teil? Ein DLC oder nur ein Update?

Wird es eine vergünstigte Kaufoption für Besitzer der Vorversion geben?

Wieso jetzt schon? Der Microsoft Flight Simulator sollte doch eigentlich eine stetig wachsende Plattform für die Zukunft sein?

Was passiert mit Addons, die im internen Marketplace oder in externen Shops, wie Simmarket gekauft wurden?

Wird die 2020er-Version weiter unterstützt?

Welche Verbesserungen und Ergänzungen der Grafikengine werden auch in den 2020er implementiert?

Erscheinen neue Flugzeuge, Szenerien oder Tools auch für den Vorgänger?

Werden lang bestehende Bugs und Probleme noch angegangen?

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen....

Auf einige Fragen gibt es inzwischen Antworten, die wenige Stunden nach der Präsentation des Titels im Forum auftauchten:

Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist komplett eigenständig. Doch weder zu Preis, Releasezeitpunkt noch eventuellen Vergünstigungen wird etwas verraten.

ist komplett eigenständig. Doch weder zu Preis, Releasezeitpunkt noch eventuellen Vergünstigungen wird etwas verraten. Der Microsoft Flight Simulator (2020) soll weiter unterstützt werden und angekündigter Content in Form von Aircraft and Avionics-, Sim- oder den City and World Updates soll weiter erscheinen. Doch der Zeitraum bleibt offen.

(2020) soll weiter unterstützt werden und angekündigter Content in Form von Aircraft and Avionics-, Sim- oder den City and World Updates soll weiter erscheinen. Doch der Zeitraum bleibt offen. Mit sehr wenigen Ausnahmen sollen so gut wie alle Addons auch im Nachfolger funktionieren. Marketplace-DLCs müssen auch nicht neu gekauft werden. Zu Erweiterungen aus anderen Quellen wird in Bezug auf eventuell notwendige Neukäufe nichts gesagt.

Zweifel an der Ehrlichkeit von Asobo

Selbst, wenn jeder Aussage Glauben geschenkt wird, bleiben viele offene Punkte. Und die Situation lässt weite Teile der Community sorgenvoll in die Zukunft blicken, wie es Simmer darshonaut im offiziellen Forum auf den Punkt bringt:

Wer's glaubt, momentan sind Flugzeuge oft nicht mal ohne Patch mit dem nächsten Update für die bestehende Version kompatibel. Aber klar: Sie werden wie durch ein Wunder in einem komplett neuen Simulator funktionieren. Bestimmt werden sie funktionieren, ich glaubs, wenn ich's seh.

Und auch was die Drittentwickler angeht, hegt er Zweifel - und ist damit nicht alleine:

Ich traue den Drittentwicklern nicht, dass sie ihre Produkte für 2020 weiter aktualisieren und ich traue ihnen erst nicht, dass sie kostenlose Upgrades auf die 2024 Variante anbieten werden. Ich meine, mal ehrlich: Warum sollten sie?

Was Stand heute bleibt, ist eine unübersichtliche Lage. Es bleibt abzuwarten, ob Asobo und Microsoft Klarheit schaffen, denn selbst die Garantie zur Funktionsfähigkeit bestehender Addons wird durch so gut wie alle beliebig einschränkbar.

Entwickler wussten scheinbar auch nichts

Anscheinend wussten auch Entwickler von DLCs nichts, wie ein Post von Bluebird Simulations auf Twitter nahelegt:

Nun ist Bluebird ein eher kleines Studio, doch selbst Branchenriesen wie PMDG geben keinen Grund zur Annahme, dass Asobo das Ecosystem des Flugsimulators im Vorfeld informiert hat, damit diese sich entsprechend vorbereiten können, um auf Fragen ihrer Käufer zu reagieren.

All ihre Twitterseiten bleiben trotz der gestern geplatzten Bombe still, gleichweg ob Milviz, Fenix Simulations, Parallel 42, Aerosoft oder Just Flight.

Alle vier Jahre ein neuer MSFS?

Dabei ist das Verhalten von Microsoft, regelmäßig neue Versionen herauszubringen, an sich nicht neu. Es wurde nur vergessen, ist aber im Rückblick anhand der Reihe FS98, FS2000, FS2002, FS2004 und FSX (2006) klar zu erkennen. Darauf verweist mit DC Design auch inzwischen einer der ersten Addon-Entwickler in seinem Discord Kanal. Er stützt die Asobo Linie mit dem Verweis auf die Normen der Flugsimulator-Industrie: Es erscheine jetzt halt alle vier Jahre ein neuer Titel, gibt er preis.

Nur hatte bisher die Kommunikation anders geklungen. Nie war von einem baldigen neuen Release die Rede gewesen, weder in Foren, noch in Devlogs, geschweige denn in offiziellen Meldungen. Der sich in den Augen vieler manifestierender Eindruck war: Der Microsoft Flight Simulator aus dem Jahr 2020 ist die neue Basis für die Zukunft.

Alle Produkte von DC Designs sollen ferner tatsächlich kompatibel sein und müssen nicht neu gekauft werden. Er dürfe aber nichts weiter preisgeben. Anhand der Aussagen vom Entwickler DC1973 lässt sich ablesen, dass Addon-Entwickler inzwischen mehr wissen als die Öffentlichkeit. Aber seit wann, ist unklar.

Der Release von der 2024er-Version soll aber laut dem Discord-Post noch lange auf sich warten lassen. Vermutung der GameStar: 2020 erschien im Spätsommer des namensgebenden Jahres, vor August 2024 sollte dementsprechend niemand mit dem Nachfolger rechnen.

DC1973 verbleibt mit dem Versuch, etwas Seelenfrieden zu stiften:

Ihr müsst euch keine Sorgen machen, bitte keine Panik. All das ist nicht neu und entspricht der Norm. Auf alle Fälle können wir so wenigstens sehen, wie viel Arbeit sie dafür aufwenden, den MSFS aktuell zu halten.

Was meint ihr? Freut ihr euch auf den Microsoft Flight Simulator 2024 oder stößt euch dessen Ankündigung bitter auf? Glaubt ihr den Versprechen von Microsoft und Asobo bezüglich der Kompatibilität von Addons aus dem Marketplace? Und was meint ihr, passiert mit DLC aus anderen Quellen, wie Simmarket oder Orbx? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gern in die Kommentare!