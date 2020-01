Wie entsteht eigentlich der Microsoft Flight Simulator? Diese Frage beantwortet der Entwickler selbst in einer Video-Reihe namens Feature Discovery. Die neueste Episode zeigt, wie aufwendig die Soundaufnahmen für das Spiel sind.

Das Team hinter dem Spiel empfindet möglichst realistischen Sound als einen wichtigen Aspekt einer Simulation, der zudem spielerische Auswirkungen hat. Deswegen sparten sie nicht und besuchten Flugzeugentwickler, um ihre Aufnahmen mit Vollzugang zu allen im Spiel verfügbaren Flugzeugen zu erstellen.

Selbst die Knöpfe klingen echt

Individueller Schall: Audio Director Aurélien Piters zufolge war es dem Team besonders wichtig, die sehr eigene Schallsignatur jedes einzelnen Flugzeuges zu wiederzuspiegeln. Einer der wichtigsten Aspekte dafür sind die individuellen Geräusche der Motoren und Triebwerke.

Mit einer selbst konstruierten Mikrofon-Vorrichtung, hat das Entwickler-Team so ganze 16 Audio-Kanäle für die externe und auch die Cockpit-Perspektive aufgenommen. Entsprechend wird sich der Sound im Spiel anders anhören, je nachdem an welcher Position sich eure Kamera befindet. Mehr noch: Eine neue Technologie erlaubt es, weitere Töne wie Gespräche nun so zu erstellen, als hätten sie mitten im Cockpit stattgefunden.

Realistische Knöpfe: Die Aufnahmen endeten nicht bei den Geräuschen der Triebwerke. Das Studio ging weiter und hat gar die Sounds der einzelnen Knöpfe und Schalter im Cockpit aufgenommen. Auch an weitere Geräuschquellen wie die Klappen und das Fahrgestell hat man ein Mikro gehalten.

Wie technisch aufwendig Microsofts neue Flugsimulation abseits der Sounds ist, erklärt euch Christian Fritz Schneider in einem neuen Vorschau-Video, das sich stark mit den technischen Aspekten des Titels beschäftigt:

