Mit einem kostenlosen Verteidiger verpasst ein Spieler 12 Microsoft-Anwälten eine fiese Klatsche

Ein Spieler hat erfolgreich Microsoft verklagt, nachdem sein Account nicht wiederhergestellt werden konnte. Er bekommt ihn jetzt mit allen Spielen zurück und zusätzlich noch 400 Dollar Schmerzensgeld.

Auf Reddit sorgt gerade ein Beitrag eines brasilianischen Spielers für Aufruhr. Insgesamt sammelte der Post über 8.000 Upvotes und 300 Kommentare. Konkret geht es um eine Klage gegenüber Microsoft, die den Account des Nutzers gelöscht haben sollen.

Ordo_Liberal nahm sich einen öffentlichen Verteidiger als kostenlosen Rechtsbeistand, zog gegen das Unternehmen vor Gericht und gewann, obwohl auf der Gegenseite zwölf Anwälte gegen ihn argumentierten. Microsoft ist nun rechtlich verpflichtet, den Account mit allen Spielen wiederherzustellen und muss zudem 400 Dollar Schadensersatz zahlen.

David gegen Goliath - Microsoft verliert vor Gericht gegen wütenden Spieler

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Viele zeigen sich in den Kommentaren sehr überrascht über das Ergebnis, weshalb Ordo_Liberal sich die Zeit nimmt, die Hintergründe zu erklären. Er habe Microsoft mithilfe ein öffentlichen Anwalts verklagt, die in Brasilien jedem zur Verfügung stehen, um sich im Rahmen des Verbraucherschutzes gegenüber große Unternehmen zu wehren. Dementsprechend habe er selbst keine rechtlichen Ausgaben für den Prozess gehabt.

Microsoft habe sich ihm wiederum mit zwölf Anwälten und einem 300-Seiten-Dokument entgegengestellt, was ihnen letztlich nichts genützt hatte. Auch darüber, warum sich das Unternehmen überhaupt die Mühe gemacht hat, rätseln viele. Einige vermuten, dass man ein Exempel statuieren wollte, um weitere Klagen abzublocken - das wäre dann aber ziemlich nach hinten losgegangen. So schreibt PixelationIX etwa:

Weil sie einen Präzedenzfall schaffen und andere davon abschrecken wollten, sie zu verklagen oder zur Rechenschaft zu ziehen – so funktionieren diese Konzerne nun einmal. Sie dachten, sie könnten den Verfasser des Beitrags finanziell oder auf andere Weise belasten und leicht einen Sieg erringen, hatten aber nicht damit gerechnet, dass der Verfasser bis zum Schluss kämpfen würde.

Dementsprechend könnte nun das Gegenteil passieren und der Fall dafür sorgen, dass sich weitere betroffene Spieler motiviert fühlen, vor Gericht zu ziehen. Allerdings darf man dabei nicht außer Acht lassen, dass Klagen im Rahmen des Verbraucherschutzes nicht überall so unterstützt und gefördert werden, wie in Brasilien.

Der Account sollte nach einem Hack angeblich unwiederbringlich verloren sein

Die ganze Situation geht auf einen alten Reddit-Post von Ordo_Liberal zurück, den er vor drei Monaten absetzte:

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Nachdem der Xbox-Account des Nutzers gehackt wurde, konnte er von Microsoft nicht zurückgeholt werden. Deshalb erklärte der Support im von ihm geteilten Screenshot der Mail, dass der Account mit allen Spielen verloren sei und Ordo_Liberal sich eben einen neuen erstellen und sie wieder kaufen müsse .

Microsoft sei hier die Hände gebunden und man könne weder den Zugang zu Spielen wie Minecraft, noch den Dateien in OneDrive (falls vorhanden) wiederherstellen, weil alles verschlüsselt und an den Account gebunden sei, dessen Sicherheitsinformationen inzwischen vom Hacker geändert wurden.

Alles, was man für den Nutzer tun könne, sei den Account dauerhaft zu sperren, damit kein Missbrauch mehr damit getrieben werden könne. Auch dieser Post schlug damals große Wellen auf Reddit und sammelte über 5.600 Upvotes, sowie fast 700 Kommentare. Abseits der Entrüstung über die ursprüngliche Mail, machte sich in den Kommentaren auch reichlich Verwirrung breit, nachdem ein weiterer Support-Mitarbeiter laut Ordo_Liberal erklärt hatte, die Mail sei nicht zutreffend und man untersuche den Fall weiterhin . Der ursprüngliche Poster hat eine zynische Theorie dazu:

Meine Theorie? Schicken wir die E-Mail raus, dass der Account für immer verloren ist, 90 Prozent der Leute werden es einfach hinnehmen und aufgeben. Ich gehöre zu den 10 Prozent, die verklagen und jetzt fällt ihnen plötzlich wieder ein, wie ihr Job funktioniert.

25:00 Das Xbox-Debakel - Jetzt sind nur noch 3 Wahrheiten sicher!

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Microsoft ist hier also an den Falschen geraten. Etwas, das auch das spätere Gerichtsurteil belegt, das zu Ungunsten der Firma ausgefallen ist. Nutzer Danijongo bestätigt in den Kommentaren, dass die E-Mail in der Regel nicht bedeutet, dass der Account wirklich für immer verloren ist:

Hey ursprünglicher Poster, das ist dem Microsoft-Support schon seit einiger Zeit bekannt. Ich habe letztes Jahr selbst etwas Ähnliches erlebt und mein Konto anhand derselben Meldung erfolgreich zurückerhalten. Es hat zwar etwas gedauert, aber es könnte auch bei dir noch klappen.

Demnach scheint es sich wohl wirklich um eine Art Standardverfahren mit dem Support zu handeln, das man als Spieler nicht so hinnehmen muss. Der User geht nicht näher auf die Umstände ein, zumindest in diesem Fall war aber offenbar keine Klage involviert.

In jedem Fall dürfte sich der Spieler sehr freuen, seinen Account wiederzubekommen und darüber hinaus noch einen kleinen Geld-Bonus. Was sagt ihr zu der Situation? Seid ihr schon mal in eine verzwickte Lage wegen eines gehackten oder anderweitig verlorenen Accounts geraten und konnte euch geholfen werden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Oben in der Link-Box findet ihr noch ein paar interessante Artikel rund um Recht und Unrecht im Gaming. Außerdem binden wir für euch noch ein Video dazu ein, was bei Microsoft und Xbox gerade mit Entlassungen, Studioschließungen und mehr los ist.